SÜPER LİG

Altay Bayındır çağrı yaptı, futbol dünyası koronavirüse karşı seferber oldu

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi bin aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı. Genç kalecinin çağrısı üzerine birçok futbolcudan da kampanyaya destek geldi.

Haber Merkezi AA
Altay Bayındır bu sezon Süper Lig'de 25 maçta Fenerbahçe kalesini korudu.

Altay Bayındır bu sezon Süper Lig'de 25 maçta Fenerbahçe kalesini korudu.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla tüm yetkililer vatandaşlara 'Evde kal' uyarısını yapıyor. Bu süreçte maddi durumu zayıf olan aileler için de yardım kampanyaları başlatıldı. Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır da sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği duyuruyla bin aileye erzak yardımı yapacağını belirtti.

21 yaşındaki kaleci, açıklamasında, "Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde Evde kal Türkiye! Bu zorlu süreçte ben de üstüme düşeni yapmak istiyorum ve 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılıyorum" ifadelerini kullanırken, İlhan Parlak ve Umut Nayir'e çağrıda bulundu.

Altay'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı

Bunun üzerine Beşiktaşlı Umut Nayir de Altay'ın çağrısına cevap verdi ve ihtiyaç sahibi bin aileye erzak yardımı yapacağını dile getirdi.

Altay Bayındır'ın sosyal medyadan başlattığı erzak yardımı akımına Okan Kocuk, İlhan Parlak ve Furkan Soyalp gibi futbolculardan da destek geldi.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Mourinho'dan koronavirüs yardımı
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.