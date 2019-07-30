Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Avusturya’da yaptıkları ve dün itibarıyla sona eren kampta, Türk seyircilerin gösterdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Kamp alanına Türkiye’den dahil olmak üzere birçok ülkeden farklı renklere gönüy vermiş taraftarın geldiğini ve bu durumun kendilerini iyi hissetme açısından önemli olduğunu söyleyen Karaman, en büyük ortak paydanın Türk Bayrağı olduğunu dile getirdi. Kampı takip eden spor severlerin her gün idmana gelmesi ve antrenman sırasında futbolculara destek olmasının kendileri dışında Türk futboluna katkı sağladığına inandığını belirten bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman, “Trabzonspor taraftarının yanında farklı renklere gönül veren kardeşlerimizi burada görmek bizleri mutlu ediyor. Fenerbahçeli gençler gelmiş ‘İdmanı izlemek istiyoruz hocam’ diyor. ‘Kardeşim benim gel tabi’ diyorum. Gençlere düşmanlık aşılamak ne kazandıracak bize. Avrupa’ya gidiyoruz orada Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve diğer takımlı yok. Galatasaraylılar vardı sonradan gelenler arasında. Türk’ün birliğini Avrupa’da göstermek önemli” dedi. Ortak paydanın Türkiye olduğunu ve yurt dışında birlik ve beraberlik adına bu görüntülerin verilmesinden gurur duyduğunu söyleyen Ünal Karaman, “Ben Türk Bayrağı’nı nasıl arşa çekerim bunu düşünüyorum. Bütün Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarların hepsi de Türk bayrağının altında olan pırlanta gibi insanlar. Rekabet olacak ama düşmanlığa karşıyız. Amacımız Türk Bayrağı’nı yüceltmek. Bunun bilincinde olduğumuz sürece ortaya daha da iyi işler çıkacaktır” diye konuştu.

Keşanlı forma rekora koşuyor

Trabzonspor’un yöreye özgü “Keşan” motifli formanın tanıtım videosunun ünü ülke sınırlarını aştı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, kısa sürede spor, siyaset ve iş dünyasının yanı sıra pek çok futbolseverin beğenisini topladı. Forma tanıtım videosu milyonlarca izlenme sayısına ulaşırken, görüntüler Barcelona’nın ünlü stoperi Gerard Pique’nin de dikkatini çekti. Deneyimli stoper, forma tanıtım videosunu twitter hesabından paylaşarak, renktaşı olduğu bordo-mavililere destek verdi. Pique’nin paylaşımının ardından forma tanıtım görüntülerini, futbol, sanat ve siyaset camiasının yanı sıra birçok ünlü sanatçı da paylaştı.

KISA SÜREDE 20 BİN SATTI

Son dönemlerde hazırladığı klipler ve yaptığı pek çok projelerle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor’un sosyal medya ekibi, hazırladığı son forma tanıtım videosuyla da bordo mavili taraftarların övgüsünü kazandı. Yöreye özgü “Keşan” motiflerinin işlendiği özel tasarımlı formalar, bordo-mavili tarafların da gönlünü fethetti. Trabzonspor, yeni sezonda 3’üncü forması olan gri formadan, satışa sunulduğu ilk günlerde yaklaşık 20 bin adet satarak rekor bir satış rakamına ulaştı.

Obi Mikel Trabzon’da

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı Obi Mikel, dün akşam Trabzon’a geldi. Afrika Kupası sonrası izinli olarak bordo-mavili kulübün Avusturya kampına katılmayan 32 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, sağlık kontrolünün ardından bordo-mavili takımın çalışmalarına katılacak.

Trabzonspor beraberlikle kampı bitirdi



Trabzonspor, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında İtalya’nın Hellas Verona takımı ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor sahaya Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türmen, Ahmet Baha Bilgin, Novak, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Andjusic, Murat Cem Akpınar, Avdijaj ve Koray Kılıç ilk 11’iyle çıktı, İkinci yarıda ise oyuna Arda Akbulut, Pereira, Hosseini, Kerem Baykuş, Cafer Tosun, Behlül Aydın, Ekuban, Nwakaeme, Ahmet Eren ve Muhammet Akpınar oyuna girdi. Maçın ilk yarısını İtalyan ekibi 28. dakikada Veloso’nun gülüyle üstün geçti. Trabzonspor, 80. dakikada Kerem Baykuş’un golüyle 1-1’lik beraberliği yakaladı. Bu sonuçla bordo mavililer kampta oynadığı 4 hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı. Avusturya’daki kamp çalışmalarını tamamlayan bordo-mavililer, gece yarısı Trabzon’a dönerken, 3 gün izin yapacak.

NOVAK VE EKUBAN İLK KEZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Verona karşısında ağırlıklı olarak genç oyunculara görev verirken, ilk 11’de yeni transferlerden Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Nemanja Andjusic ve Donis Avdijaj da yer aldı. Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle Avusturya kampında oynanan ilk 3 hazırlık maçında forma giyemeyen Novak, Verona maçında 11’de sahaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden ve Avusturya kampına gecikmeli katılan Ekuban da ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Kutlamalar 2 Ağustos’ta

Trabzonspor, 52. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Kutlamalara 2 Ağustos Cuma günü saat 11.00’de 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı’nda başlanacağı, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde ise saat 13.30’da ise ‘Dozer Cemil Usta Doğa Parkı’ açılışı yapılacak ve 52 ağaç dikilecek.