Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelede Beşiktaş, 1-0'lık üstünlüğünü korurken, maçın 62. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Kocaelispor'un kullandığı serbest vuruşta top, ceza sahası içinde Beşiktaşlı sağ bek Amir Murillo'nun eline çarptı. Ev sahibi ekip oyuncuları ve teknik heyeti bu temasın ardından penaltı beklentisi içine girerken, hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.
Amir Murillo'nun el pozisyonu penaltı mı?
İşte eski hakemlerin yorumları: