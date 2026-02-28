Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kocaelispor penaltı bekledi: Amir Murillo'nun el pozisyonu penaltı mı?

Kocaelispor penaltı bekledi: Amir Murillo'nun el pozisyonu penaltı mı?

17:4228/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyon...
Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyon...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Maç Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. Maçın 62. dakikasında Kocaelispor'un kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde top Beşiktaşlı futbolcu Amir murillo'nun eline temas etti. Kocaelisporlu futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın bu pozisyonda devam kararı verdi. Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı. Peki, Amir Murillo'nun el pozisyonu penaltı mı? İşte cevap...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelede Beşiktaş, 1-0'lık üstünlüğünü korurken, maçın 62. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Kocaelispor'un kullandığı serbest vuruşta top, ceza sahası içinde Beşiktaşlı sağ bek Amir Murillo'nun eline çarptı. Ev sahibi ekip oyuncuları ve teknik heyeti bu temasın ardından penaltı beklentisi içine girerken, hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.

Amir Murillo'nun el pozisyonu penaltı mı?

İşte eski hakemlerin yorumları:

Serdar Akçer:
'Beşiktaşlı oyuncu topu net bir şekilde görüyor. Top uzaktan geliyor. Ancak defans oyuncusu elini kaçırırken (sakınırken) top eline temas ediyor. Bu sebepten oyun devam eder.'

#Beşiktaş
#Kocaelispor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL, İZMİR, ANKARA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026? İstanbul, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu mu?