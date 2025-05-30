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Anadolu Efes play-off çeyrek finalinde 1-0 öne geçti

Anadolu Efes play-off çeyrek finalinde 1-0 öne geçti

20:0430/05/2025, Cuma
DHA
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (Play-off Çeyrek final) Anadolu Efes ile Mersinspor takımları Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Elijah Bryant (6) ile Mersinspor oyuncusu Paco Cruz (9) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (Play-off Çeyrek final) Anadolu Efes ile Mersinspor takımları Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Elijah Bryant (6) ile Mersinspor oyuncusu Paco Cruz (9) mücadele etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Mersin Spor’u konuk ettiği karşılaşmadan 92-71 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Oyuna etkili başlayarak ilk periyodu 28-20 önde geçen ev sahibi ekip özellikle pota altındaki skorer oyunuyla 21 sayı üreten Daniel Oturu’nun etkili performansıyla ilk yarıyı da 18 sayı farkla 51-33 önde kapadı. 3’üncü periyodu da 76-54 önde kapatan Anadolu Efes maçı 92-71 kazanarak seride durumu 1-0’a getirdi.


Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes adına 36 sayı üreten Daniel Oturu olurken, Süper Lig Play-off kuralları gereği iki maç kazanan takımın play-off yarı finaline yükseleceği eşleşmenin 2’nci maçı 1 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Mersin’de oynanacak.

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