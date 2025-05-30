Anadolu Efes play-off çeyrek finalinde 1-0 öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (Play-off Çeyrek final) Anadolu Efes ile Mersinspor takımları Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Elijah Bryant (6) ile Mersinspor oyuncusu Paco Cruz (9) mücadele etti.