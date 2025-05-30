Anadolu Efes play-off çeyrek finalinde 1-0 öne geçti

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Mersin Spor’u konuk ettiği karşılaşmadan 92-71 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
Oyuna etkili başlayarak ilk periyodu 28-20 önde geçen ev sahibi ekip özellikle pota altındaki skorer oyunuyla 21 sayı üreten Daniel Oturu’nun etkili performansıyla ilk yarıyı da 18 sayı farkla 51-33 önde kapadı. 3’üncü periyodu da 76-54 önde kapatan Anadolu Efes maçı 92-71 kazanarak seride durumu 1-0’a getirdi.
Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes adına 36 sayı üreten Daniel Oturu olurken, Süper Lig Play-off kuralları gereği iki maç kazanan takımın play-off yarı finaline yükseleceği eşleşmenin 2’nci maçı 1 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Mersin’de oynanacak.