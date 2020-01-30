Geçtiğimiz hafta oynana maçlarla 19. haftası tamamlanan Süper Lig’de Sivasspor 41 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, Fenerbahçe 37 puanla ikinci, bir maçı eksik Trabzonspor ise haftayı 36 puanlı Başakşehir’in ardından 35 puanla 4. sırada tamamladı. Sivasspor’un Çaykur Rizespor karşısında iki puan kaybetmesiyle birlikte zirve yarışı daha da kızışırken, 20. haftada Cumartesi günü Trabzon’da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında galibiyet iki takım için de daha önemli bir hale geldi. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem rakipleriyle puan farkını açmayı hem de zirve ile aradaki puan farkını eritmeyi arzuluyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir de Fenerbahçe maçı öncesi işleri sıkı tutuyor. Antrenmanlarda yapılan çalışmalar sırasında oyuncularından önde baskı yapmalarını isteyen Çimşir, “Topu kaptırdıktan sonra çabuk tepki verin. Anında reaksiyon gösterin. Önde baskı yaparak yeniden topu bize kazandırmaya çalışın. Rakibi beklemeyin” şeklinde uyarılarda bulunuyor.

KRALLARIN SAVAŞI

Süper Lig’in 20. haftasında hem zirve mücadelesi veren Trabzonspor ile Fenerbahçe, hem de gol krallığında yarışan iki takımın forvet oyuncuları Alexander Sörloth ile Vedat Muriç karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışının iddialı iki ekibi Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma, Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. 15 golle Süper Lig’in en golcü oyuncusu konumunda bulunan Alexander Sörloth ile 12 golü bulunan Vedat Muriç, bu karşılaşmada hem takımlarının yine en büyük gol silahları olacak, hem de krallık yarışını sürdürecek.

Takımımızı desteklemek boynumuzun borcu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Futbolun ilkelerine aykırı formüller, içinde bulunduğumuz koşulları hiçe sayarak yapılan provokasyonlar, futbolda şiddet ve düşmanlığı körükleyen açıklamalar, bize ait olamaz. En büyük övüncümüz işte budur” dedi. Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi bordo-mavili kulübün Twitter hesabından video ile taraftarlara mesaj verdi.Ağaoğlu, “Trabzonsporlu olmaktan tam da bu nedenle gurur duyuyorum” ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle tamamladı, “Bizim, tüm başarılarımızı anlamlı kılan çok ama çok sağlam bir karakterimiz var. Futbolun ilkelerine aykırı formüller, içinde bulunduğumuz koşulları hiçe sayarak yapılan provokasyonlar, futbolda şiddet ve düşmanlığı körükleyen açıklamalar, bize ait olamaz. En büyük övüncümüz işte budur. Şimdi dişimizi tırnağımıza takarak sahada mücadele etmek, tribünde nefesimiz tükenene dek takımımızı desteklemek boynumuzun borcudur.”