SÜPER LİG

Ankaragücü-Denizlispor: 2-2

Süper Lig'de Denizlispor'u konuk eden Ankaragücü, Scarione ile bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Scarione, attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.

Scarione, attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.

Fotoğraf: Erçin Top / AA

Ligin 17. haftasında Ankargücü ile Denizlispor başkentte karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Denizlispor'un gollerini, 22. dakikada Mustafa Yumlu ve 45+1'de Hugo Rodallega kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri, 66 ile 84. dakikalarda Scarione'den geldi.

Denizlispor, Barrow'un 10. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 80 dakikayı eksik oynadı.

  • 2-2 beraberlikle biten maçın ardından Denizlispor puanını 22'ye, Ankaragücü ise 12'ye yükseltti.

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