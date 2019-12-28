Ankaragücü-Denizlispor: 2-2

Ligin 17. haftasında Ankargücü ile Denizlispor başkentte karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Denizlispor'un gollerini, 22. dakikada Mustafa Yumlu ve 45+1'de Hugo Rodallega kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri, 66 ile 84. dakikalarda Scarione'den geldi.
Denizlispor, Barrow'un 10. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 80 dakikayı eksik oynadı.
- 2-2 beraberlikle biten maçın ardından Denizlispor puanını 22'ye, Ankaragücü ise 12'ye yükseltti.
#MaçSonucu
Ankaragücü 2-2 Denizlispor
🔴10' Barrow
⚽22' Mustafa Yumlu
⚽45+1' Rodallega
⚽66' Scarione
⚽84' Scarione pic.twitter.com/xnMmx7lLQg
#MaçSonucu
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