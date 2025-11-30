Süper Lig 14. haftasında Göztepe konuk olduğu Antalyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 14. haftasında Göztepe deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 48.dakikada Taha Altıkardeş ve 52. dakikada Juan kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 40. dakikada Veysel Sarı attı.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 26'ya yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. Akdeniz ekibi 14 puanla 13. sıraya geriledi.
Sarı-kırmızılı ekip bir sonraki hafta Trabzonspor'u ağırlayacak.
25’inci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Efkan Bekiroğlu’nun ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Heliton’un kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
38’inci dakikada Antalyaspor atak yönüne göre sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Safuri’nin doğrudan kaleye vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
40’ıncı dakikada Antalyaspor sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Safuri’nin penaltı noktasına ortasına iyi yükselen Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis’in müdahalesine rağmen direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0.
45+2’nci dakikada Göztepe’nin sağ kanattan Arda Okan ile uzun kullandığı taç atışında Veysel Sarı’nın ters kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Bünyamin Balcı son anda çizgi üzerinde uzaklaştırdı.
48’inci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Efkan Bekiroğlu’nun penaltı noktasına ortasına iyi yükselen Taha Altıkardeş’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
49’uncu dakikada Cherni’nin sol kanattan ortasına ceza sahası içerisinde Janderson’un kafa vuruşunu kaleci Abdullah çıkardı.
52’nci dakikada sol kanattan Cherni’nin ortasına penaltı noktasının arkasından iyi yükselen Juan’ın kafa vuruşu uzak köşeden ağlara gitti: 1-2.
65’inci dakikada Efkan Bekiroğlu’nun pasıyla ceza alanı içerisi sağ kanatta topu alan Juan’ın dar açıdan sert şutunu Antalyaspor kalecisi Abdullah kurtardı.
Mücadele 2-1 deplasman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.