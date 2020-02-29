SÜPER LİG

Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda 1-0 öne geçmesine rağmen Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Antalyaspor-Fenerbahçe

​Antalyaspor-Fenerbahçe

Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçmesine rağmen, mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Antalyaspor'un gollerini 52. dakikada Amilton ve 57. dakikada Hakan Özmert kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 35. dakikada Vedat Muriqi ve 90+6. dakikada Zajc attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

2-2'lik beraberliğin ardından Fenerbahçe 39 puana, Antalyaspor ise 26 puana yükseliyor.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Celustka, Veysel, Kudryashov, Ndinga, Hakan, Ribeiro, Podolski, Amilton, Jahovic

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Jailson, Gustavo, Ozan, Mehmet, Kruse, Muriqi.

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