Antalyaspor son dakikalarda 3 puanı aldı

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi deplasmanda ekibi son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Sidney Sam attı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 29'a yükseltirken, Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.
Gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak. Antalyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Her iki takımda mücadeleye şu ilk 11'lerle başlamıştı;
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sio, Ayite, Stancu.
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Sam, Orgill, Kudriashov, Fredy, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan.