SÜPER LİG

Antalyaspor'da Fredy parlıyor

Antalyaspor’un Angolalı milli futbolcusu Fredy ikinci yarı gösterdiği performansla göz doldurdu.

Haber Merkezi İHA
Fredy'nin gol sevinci

Fredy'nin gol sevinci

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fredy’i Portekiz'in Belenenses takımından 31 Ocak 2019 tarihinde 1,5 yıllığına kadrosuna katmıştı. İlk yarıda teknik direktörler Bülent Korkmaz ve Stjepan Tomas’tan fazla forma şansı bulamayan Fredy, ikinci yarı adeta yeniden doğdu. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen oynadığı takımlarda asist ve gol atma becerisi de yüksek olan 30 yaşındaki deneyimli oyuncu, takımının ikinci yarıdaki en önemli oyuncularından biri oldu. Teknik direktörlüğe Tamer Tuna’nın gelmesiyle ikinci yarıda formayı kapan Fredy, Göztepe hariç tüm maçlarda ilk 11’de sahaya çıktı. Fredy, Göztepe karşılaşmasında da 46'ıncı dakikada oyuna dahil olmuştu.

Denizlispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında 1’er asist yapan Fredy, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor karşısında da 1’er gol atma başarısı gösterdi.

  • Fredy, Antalyaspor’un cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe karşısında da takımının en büyük kozu olacak.

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