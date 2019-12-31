SÜPER LİG

Antalyaspor'da Tomas dönemi kısa sürdü

Süper Lig'de düşme hattında yer alan Antalyaspor'da teknik direktör Tomas'ın sözleşmesi feshedildi.

Haber Merkezi AA
Tomas, Antalyaspor'un başında çıktığı 6 maçta galibiyetle tanışamamıştı.

Tomas, Antalyaspor'un başında çıktığı 6 maçta galibiyetle tanışamamıştı.

Antalyaspor Kulübü, Teknik Direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, 15.11.2019 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Teknik Direktör Stjepan Tomas ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • 15 Kasım’da Antalyaspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Tomas, kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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