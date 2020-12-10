Antoine Griezmann, Huawei ile olan reklam anlaşmasını iptal etti

Barcelona'nın süper yıldızı Antoine Griezmann, yaptığı açıklamada Çinli telekom devi Huawei ile olan reklam anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Fransız futbolcu, Çinli firmanın Uygur halkına yönelik yüz tanıma sistemine katkı bulunduğunu ifade ederek reklam sözleşmesini iptal etti.

ABD merkezli araştırma şirket IPVM hazırladığı raporda; Huawei'nin Çin'de Uygur azınlıklarının yüzlerini tarayarak polis merkezine raporladığını açıklamıştı.

Griezmann'ın Instagram paylaşımı

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Griezmann'ın açıklamaları

Huawei'nin yüz tanıma yazılımı kullanarak 'Uygur uyarısı' geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair güçlü şüphelerin ardından, bu şirketle ortaklığımı derhal sonlandırdığımı duyuruyorum.

Huawei'yi bu suçlamaları basitçe reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygıya katkıda bulunmak için de etkisini kullanmaya davet ediyorum.

2017'den beri Huawei'nin marka elçisiydi