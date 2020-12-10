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Antoine Griezmann Uygur Türkleri için Çinli Huawei ile reklam anlaşmasını sonlandırdı

Antoine Griezmann, Huawei ile olan reklam anlaşmasını iptal etti

Barcelona'nın Fransız süper yıldızı Antoine Griezmann; Çin'in Uygur müslümanlarına yönelik yüz tanıma sistemlerine katkıda bulunduğu gerekçesiyle Huawei ile olan reklam anlaşmasını iptal etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antoine Griezmann bu sezon La Liga'da çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Antoine Griezmann bu sezon La Liga'da çıktığı 10 karşılaşmada 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Fotoğraf: Reuters

Barcelona'nın süper yıldızı Antoine Griezmann, yaptığı açıklamada Çinli telekom devi Huawei ile olan reklam anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Fransız futbolcu, Çinli firmanın Uygur halkına yönelik yüz tanıma sistemine katkı bulunduğunu ifade ederek reklam sözleşmesini iptal etti.

ABD merkezli araştırma şirket IPVM hazırladığı raporda; Huawei'nin Çin'de Uygur azınlıklarının yüzlerini tarayarak polis merkezine raporladığını açıklamıştı.

Griezmann'ın Instagram paylaşımı

Griezmann'ın açıklamaları

  • Huawei'nin yüz tanıma yazılımı kullanarak 'Uygur uyarısı' geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair güçlü şüphelerin ardından, bu şirketle ortaklığımı derhal sonlandırdığımı duyuruyorum.
  • Huawei'yi bu suçlamaları basitçe reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygıya katkıda bulunmak için de etkisini kullanmaya davet ediyorum.

2017'den beri Huawei'nin marka elçisiydi

  • 2018 yılında Dünya Kupası'nı kaldıran Antoine Griezmann, 2017 senesinden beri Çinli telekom devi Huawei'in marka elçisi konumunda bulunuyordu.

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