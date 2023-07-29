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Spor

Arda Güler Barca maçında yok

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, dizinden sakatlanan Arda Güler'in Amerika'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki Barcelona maçının kadrosunda olmayacağını açıkladı.

11:09 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arda Güler turnuvadaki oynanan son 2 maçı kaçırmıştı.

Arda Güler turnuvadaki oynanan son 2 maçı kaçırmıştı.

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'de düzenlenen turnuva öncesi dizinden hafif sakatlanmıştı.


Bir hafta önce sağ dizinden sakatlanan Arda’nın durumu ciddi olmasa da hazırlık maçlarında riske edilmemek için oynatılmıyordu.


Arda’nın 2 gün önce oynanan Manchester United maçında sahaya çıkma ihtimalinden bahsedilmiş ancak gerçekleşmemişti.


Teknik direktör Carlo Ancelotti bu gece oynanacak Barcelona maçı öncesi Arda Güler'in forma giyemeyeceğini onayladı. Arda Güler hariç tam kadro sahada olacaklarına da sözlerine ekledi.



Real Madrid, 3 Ağustos’ta yine hazırlık maçında Juventus ile karşılaşacak. Arda’nın bu maçta oynayıp oynamayacağı da henüz netleşmedi.





#Arda Güler
#Real Madrid
#Carlo Ancelotti
#Barcelona
#El Clasico
31 dakika önce
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