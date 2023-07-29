Arda Güler Barca maçında yok

Bir hafta önce sağ dizinden sakatlanan Arda’nın durumu ciddi olmasa da hazırlık maçlarında riske edilmemek için oynatılmıyordu.

Teknik direktör Carlo Ancelotti bu gece oynanacak Barcelona maçı öncesi Arda Güler'in forma giyemeyeceğini onayladı. Arda Güler hariç tam kadro sahada olacaklarına da sözlerine ekledi.

Carlo Ancelotti: "Arda Güler, Barcelona maçında forma giyemeyecek. Diğer herkes hazır durumda." pic.twitter.com/8ydjedxk7S

Real Madrid, 3 Ağustos’ta yine hazırlık maçında Juventus ile karşılaşacak. Arda’nın bu maçta oynayıp oynamayacağı da henüz netleşmedi.