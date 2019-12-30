Arda Turan adım adım yuvaya

Devre arasında artık Galatasaray’a transferine kesin gözüyle bakılan Arda Turan, Başakşehir’in Kasımpaşa maçı öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve tesislerindeki eşyalarını topladı.

Başakşehir ile artık idmanlara çıkmayan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arda Turan’dan da flaş bir hareket geldi. 32 yaşındaki futbolcu, Başakşehir’in Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesi takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da önceki gün oynanan Kasımpaşa maçı sonrası Arda Turan ile ilgili sorular üzerine “Arda için açılacak yeni bir sayfa daha olabilir” demişti.

Alınan bilgilere göre; Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak Arda Turan ilk yarım sezon için kulüpten para talep etmeyecek.

2011 yılında Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından Arda Turan 13 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer olmuştu. Milli futbolcu başarılı Atletico kariyerinin ardından 34 milyon Euro’ya Barcelona’ya transfer olmuş ancak buradaki serüveni kısa sürmüştü. Son 2.5 sezondur Başakşehir forması giyen Arda Turan, 39 maçta forma giydi ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Arda Turan & Fatih Terim pic.twitter.com/X5Q8IbG1Z1 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 22 Kasım 2019