Arsenal derbide Tottenham’ı 4-1 ile geçti

Premier Lig’in 12. haftasında Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham’ı konuk etti. Müsabakanın 36. dakikasında Leandro Trossard’ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, Eberechi Eze’nin attığı golüyle de skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı. İkinci yarının 46. dakikasında Eberechi Eze farkı 3’e çıkaran golü kaydederken, konuk takım Richarlison ile skoru 3-1’e getirdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Eberechi Eze, attığı golle hat-trick yaptı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal derbide sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı.