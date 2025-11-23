Arsenal derbide Tottenham’ı 4-1 ile geçti

Yeni Şafak
22:52 23/11/2025, Pazar
Arsenal, Premier Lig’in 12. haftasında Kuzey Londra derbisinde evinde karşılaştığı Tottenham’ı 4-1’lik skorla mağlup etti.

Premier Lig’in 12. haftasında Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham’ı konuk etti. Müsabakanın 36. dakikasında Leandro Trossard’ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, Eberechi Eze’nin attığı golüyle de skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı. İkinci yarının 46. dakikasında Eberechi Eze farkı 3’e çıkaran golü kaydederken, konuk takım Richarlison ile skoru 3-1’e getirdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Eberechi Eze, attığı golle hat-trick yaptı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Arsenal derbide sahadan 4-1’lik skorla galip ayrıldı.


Ligde 9. galibiyetini kazanan Arsenal puanını 29’a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Tottenham ise 18 puanla 9. sırada yer alıyor.



