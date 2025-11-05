Yeni Şafak
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı

Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde 4’te 4 yaptı

00:45 5/11/2025, Çarşamba
Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde 4’te 4 yaptı
Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde 4’te 4 yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’a konuk olan Arsenal, sahadan 3-0 galip ayrılarak 4’te 4 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda Slavia Prag ile karşılaştı. Mikel Arteta’nın öğrencileri 32. dakikada Bukayo Saka’nın penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İngiliz ekibinde 2. yarıda İspanyol futbolcu Mikel Merino sahneye çıktı. Merino, 46 ve 68. dakikalarda fileleri havalandırdı.


Karşılaşmayı 3-0 kazanan Arsenal, Devler Ligi’nde 4. maçını da kazanarak puanını 12’ye yükseltti.


Galibiyet ve gol yememe serisi sürdü

İngiltere Premier Lig’de son maçlarda kalesini gole kapatan David Raya, Şampiyonlar Ligi’nde de kaleyi koruduğu 4 müsabakada gol yemedi. Öte yandan Arsenal’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Lig kupasında oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamını kazandı ve 9’unda gol yemedi.

