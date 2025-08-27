Artaş Holding Türkiye A Milli Hentbol Takımları ana sponsoru oldu

Hentbolun Türkiye genelinde yaygınlaşması ve gençlerin spora yönlendirilmesine önemli katkı sunması beklenen bu adımla yalnızca profesyonel sporcuların değil, altyapıdaki genç hentbolcuların da desteklenmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilen anlaşmanın, Türk hentbolunun uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi adına önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Türk sporuna desteğini önemli bir anlaşmayla taçlandıran Artaş Holding, hentbol sporunun ülkemizde daha da yükselmesine önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye A Milli Hentbol Takımlarına ana sponsor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya “Artaş Holding olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizin geleceğine önemli katkılar sunarken, spor ve kültüre sunduğumuz katkılarla da iz bırakmayı önemsiyoruz.

Hedefimiz, hentbolun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek vermek ve sporcularımızın uluslararası arenadaki başarılarında yanlarında olabilmek. Biz bu iş birliğini bir sponsorluk anlaşmasından ziyade ülkemizin gençlerine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Milli Takımlarımız ve ligde mücadele eden kulüplerimizin başarılarla dolu yarınlara hazırlanmasına destek olmayı görev biliyoruz. İnanıyorum ki Milli Takımlarımız, sahada sergiledikleri azim ve kararlılıkla ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edecek. Sporun ve sporcunun daima yanında olan Artaş Holding olarak, bu başarı yolculuğunda onların en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz. Beşiktaş’ta asbaşkanlık yaptığım dönemde birlikte önemli çalışmalar yürüttüğümüz, şu anki Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.