Artık bizi kimse tutamaz

Son dönemdekin durgunluğun çeşitli sebeplere bağlandığını dile getiren Buruk, “Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Son bir ayda 9-10 maç oynadık. Benim ve futbolcuların nefes alacak hali bile yok! Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınınca her kafadan bir ses çıkar” dedi. Herhangi bir kriz içinde olmadıklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Yoğun bir dönemden geçmenin yıpranmışlığı var. Sakatlıklar arka arkaya yaşandı. Artık tek maç haftalarına geldik. Taktik çalışma fırsatını daha fazla bulacağız. Yeni gelenlerle kaynaşacağız. Kısacası en zor süreci atlattık” sözlerini sarf etti.

Geçtiğimiz sezon aynı dönemde Fenerbahçe’nin 2 puan önünde olduklarını dile getiren Buruk, “Şimdi de 4 puan öndeyiz. Avantaj da bizde. Futbolda böyle inişler çıkışlar var. Avrupa'daki başarısızlığı kabul ediyorum ama ligde başarısız değiliz” diye konuştu. “Kimse bu takıma haksızlık etmesin” diyen Buruk, “Dünyanın en iyi takımı Real Madrid bile bu sezon 10 maç kazanamamış. Biz ligde yenilgisiz giden tek takımız. Rakipler ne yaparlarsa yapsın, biz yine şampiyon olacağız. Bu saatten sonra Galatasaray'ı kimse tutamaz” dedi. Sosyal medyada aleyhine açılan istifa hastaglerini önemsemediğini dile getiren Buruk, “Onları yazanların büyük çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. İsteyen istediğini yazsın Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları o zaman göreceğiz” ifadelerini kullandı.