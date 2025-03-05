Artık bizi kimse tutamaz

Son dönemde büyük düşüş yaşayan Galatasaray’da eleştirilerin odağında bulunan teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.
Son dönemdekin durgunluğun çeşitli sebeplere bağlandığını dile getiren Buruk, “Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Son bir ayda 9-10 maç oynadık. Benim ve futbolcuların nefes alacak hali bile yok! Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınınca her kafadan bir ses çıkar” dedi. Herhangi bir kriz içinde olmadıklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Yoğun bir dönemden geçmenin yıpranmışlığı var. Sakatlıklar arka arkaya yaşandı. Artık tek maç haftalarına geldik. Taktik çalışma fırsatını daha fazla bulacağız. Yeni gelenlerle kaynaşacağız. Kısacası en zor süreci atlattık” sözlerini sarf etti.
AVANTAJLI OLAN TARAF BİZİZ
Geçtiğimiz sezon aynı dönemde Fenerbahçe’nin 2 puan önünde olduklarını dile getiren Buruk, “Şimdi de 4 puan öndeyiz. Avantaj da bizde. Futbolda böyle inişler çıkışlar var. Avrupa'daki başarısızlığı kabul ediyorum ama ligde başarısız değiliz” diye konuştu. “Kimse bu takıma haksızlık etmesin” diyen Buruk, “Dünyanın en iyi takımı Real Madrid bile bu sezon 10 maç kazanamamış. Biz ligde yenilgisiz giden tek takımız. Rakipler ne yaparlarsa yapsın, biz yine şampiyon olacağız. Bu saatten sonra Galatasaray'ı kimse tutamaz” dedi. Sosyal medyada aleyhine açılan istifa hastaglerini önemsemediğini dile getiren Buruk, “Onları yazanların büyük çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. İsteyen istediğini yazsın Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları o zaman göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Gelenler yaramadı
- Yaz ve ara transfer planlamasında yanlışlar yapan Galatasaray, bedelini saha içerisinde ödedi. UEFA Avrupa Ligi’nden elenen sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de de iki haftadır puan kaybediyor. Yeni gelen futbolcular, eskileri aratır hale geldi. Nelsson’un yerine alınan Cuesta beklentilerin altında kaldı.Ziyech’in yerine forma giyen Sallai ve Ahmed Kutucu da yeterli gol katkısı veremiyor.
Eksikler azaldı
- Alanyaspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray’da yüzler gülmeye başladı. Yunus Akgün’ün cezasının bitmesi, Morata’nın tamamen iyileşmesi, teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin elini rahatlattı. Jakobs dışında eksiğin kalmadığı sarı-kırmızılı takım, Alanya deplas-manından galibiyetle dönmek için sıkı bir hazırlık geçirecek.