Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Aslan Alanya'da rekor peşinde

Aslan Alanya'da rekor peşinde

Umut Yılmaz
04:0026/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Okan Buruk, alınacak bir galibiyetin, Avrupa’da çıkacağı Liverpool karşılaşması öncesi takım için büyük moral ve motivasyon kaynağı olacağına inanıyor.
Okan Buruk, alınacak bir galibiyetin, Avrupa’da çıkacağı Liverpool karşılaşması öncesi takım için büyük moral ve motivasyon kaynağı olacağına inanıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de 7. hagtanın açılış maçında bugün Alanyaspor'a konuk olacak. 6'da 6 yapan sarı-kırmızılılar, bugün de kazanırsa 7'de 7 yaparak, kulüp tarihindeki en iyi Süper Lig başlangıcını yapacak. Galatasaray, daha önce 2009-2010 sezonunda Frank Rijkaard ve geçen sezon da teknik direktör Okan Buruk ile sezona 6’da 6 yaparak başlamıştı. Buruk, bugün kazanırsa en iyi sezon başlangıcı yapan Türk teknik direktör rekorunu da geliştirmiş olacak.


İDMANA ÇIKAN OSİMHEN KAFİLEYE ALINDI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, Alanyaspor maçıyla kadroya dönüyor. Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda maçında sakatlanan ve Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında oynamayan Osimhen dün takımla çalışırken Alanya kafilesine alındı.


BURUK’UN LİVERPOOL HESABI

Alanyaspor mücadelesini çok önemseyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, alınacak bir galibiyetin, Avrupa’da çıkacağı Liverpool karşılaşması öncesi takım için büyük moral ve motivasyon kaynağı olacağına inanıyor.


#Galatasaray
#Corendon Alanyaspor
#Süper Lig
#rekor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri 26 Eylül 2025: Bugün cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namaz vakitleri