Aslan Alanya'da rekor peşinde

Galatasaray, Süper Lig'de 7. hagtanın açılış maçında bugün Alanyaspor'a konuk olacak. 6'da 6 yapan sarı-kırmızılılar, bugün de kazanırsa 7'de 7 yaparak, kulüp tarihindeki en iyi Süper Lig başlangıcını yapacak. Galatasaray, daha önce 2009-2010 sezonunda Frank Rijkaard ve geçen sezon da teknik direktör Okan Buruk ile sezona 6’da 6 yaparak başlamıştı. Buruk, bugün kazanırsa en iyi sezon başlangıcı yapan Türk teknik direktör rekorunu da geliştirmiş olacak.
İDMANA ÇIKAN OSİMHEN KAFİLEYE ALINDI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, Alanyaspor maçıyla kadroya dönüyor. Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda maçında sakatlanan ve Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında oynamayan Osimhen dün takımla çalışırken Alanya kafilesine alındı.
BURUK’UN LİVERPOOL HESABI
Alanyaspor mücadelesini çok önemseyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, alınacak bir galibiyetin, Avrupa’da çıkacağı Liverpool karşılaşması öncesi takım için büyük moral ve motivasyon kaynağı olacağına inanıyor.