Aslan Alanya'da rekor peşinde

Galatasaray, Süper Lig'de 7. hagtanın açılış maçında bugün Alanyaspor'a konuk olacak. 6'da 6 yapan sarı-kırmızılılar, bugün de kazanırsa 7'de 7 yaparak, kulüp tarihindeki en iyi Süper Lig başlangıcını yapacak. Galatasaray, daha önce 2009-2010 sezonunda Frank Rijkaard ve geçen sezon da teknik direktör Okan Buruk ile sezona 6’da 6 yaparak başlamıştı. Buruk, bugün kazanırsa en iyi sezon başlangıcı yapan Türk teknik direktör rekorunu da geliştirmiş olacak.