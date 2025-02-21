Aslan havlu attı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu playoff rövanş maçında Galatasaray, evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. İki ayaklı oynanan turda ilk maçı 4-1 kaybeden ve toplam 6-3 yenilen sarı-kırmızılı takım, Kupa 2’ye veda etti. Maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü Galatasaray elinde tutsa da tehlikeli ataklar genelde AZ Alkmaar cephesinden geldi. Etkili hücum edemeyen sarı-kırmızılılar, defansta da rakibine birçok açık verdi.

Art arda kalede Günay kritik kurtarışlar yaparak maça iyi başladı. 16. dakikada Osimhen’in pasıyla yay üzerinde topu önünde bulunan Sallai’nin sert şutunda kaleci Owusu- Oduro geçit vermedi. 43’te Poku’nun çizgiye inerek içeri çevirdiği topu altıpas üzerinde önünde bulan Maikuma, takımını 1-0 öne geçiren skoru kaydetti. Mücadelenin ikinci yarısına başlarken, Sanchez ve Mertens gibi önemli oyuncularını kenara alan teknik direktör Okan Buruk, adeta maçtan ümidini keserek Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcu korumaya başladı. 55’te Kasius farkı ikiye çıkardı: 0-2. Bir dakika sonra Torreira’nın ortasında Osimhen ağları sarstı: 1-2. 70’de Barış Alper’in pasıyla ceza sahasına giren Sallai, beraberliği getiren golü kaydetti. Maçın son döneminde orta sahaların hızlı geçildiği bir oyun oynanırken, iki takım da beraberliğe razı oldu: 2-2.