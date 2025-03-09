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Aslan moral peşinde

Aslan moral peşinde

Umut Yılmaz
04:009/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu sezon son 6 resmi maçında 1 kez kazanabilen, Süper Lig’deki son 2 maçında ise 4 puan bırakan G.Saray, bugün deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor’u yenip yeni bir galibiyet serisine başlamak ve moral bulmak istiyor.

Son 6 resmi karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen, Süper Lig’deki son 2 maçında ise 4 puan bırakarak en yakın takipçisi Fenerbahçe’in kendisine yaklaşmasına izin veren lider Galatasaray, bugün Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrılarak hem farkın kapanmasına izin vermemek hem de yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yaparak yeniden moral bulmak istiyor.


ALANYA’DAN GOL YEMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaştığı son 3 maçta kalesinde gole izin vermedi. "Cimbom", söz konusu 3 maçta iki kez 4-0, bir kez de 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. G.Saray, Süper Lig'deki son 26 maçında ise yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.


İKİ FUTBOLCU SAKAT

Sarı-kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığından dolayı Alanyaspor'a karşı süre alamayacak. Galatasaray’da sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçının kamp kadrosunda yer almayan Ismail Jakobs ile Mauro Icardi, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.


#spor
#Galatasaray
#Alanyaspor

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