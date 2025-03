Galatasaray'ın eski golcüsü Falcao kariyerini noktaladı

2019-2021 yılları arasında Galatasaray formasını terleten Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu.





39 yaşındaki tecrübeli isim, emeklilik kararını şöyle duyurdu:





20 yıl önce futbol bana bir hayali yaşama fırsatı verdi. Bir hayalle başlayan yolculuk, öğrenmelerle, fedakarlıklarla ve unutulmaz anlarla dolu bir yola dönüştü.





İlk maçımdan dünyanın en ikonik stadyumlarında oynamaya kadar her adım bir sınav, her düşüş bir ders ve her gol sadece benim için değil, bu yolculukta yanımda olan herkes için bir sevinç kaynağıydı.





Harika oyuncularla aynı soyunma odasını paylaşma ve bana takım çalışmasının gerçek anlamını öğreten takımların bir parçası olma şansına eriştim. Arjantin'de River Plate ile şampiyonluklar yaşadım, Avrupa'da Porto ile unutulmaz geceler yaşadım, Atletico Madrid formasını gururla giydim ve Monaco'nun yeniden doğuşunda rol oynadım. Ayrıca Manchester United, Chelsea, Galatasaray gibi tarihi kulüplerde oynama fırsatım oldu ve her biri bana değerli deneyimler kazandırdı. Rayo Vallecano'da hem saha içinde hem saha dışında bir aile buldum ve bugün çocukluğumdan beri desteklediğim Millonarios takımında futbolu aynı tutkuyla izlemeye devam ediyorum.





Kolombiya Milli Takımı ile en büyük onuru yaşadım: Ülkemi Dünya Kupası'nda temsil etmek. Üç renkli bayrağı her kazandığımda, her zaferde ve her zorlukta yanımda olan milyonlarca Kolombiyalının desteğini hissettim.





Bugün geriye dönüp baktığımda sadece kupaları veya istatistikleri görmüyorum. Birçok insanın çabasını, takım arkadaşlarımın özverisini, ailemin koşulsuz desteğini ve taraftarların sevgisini görüyorum. Bunların hiçbiri onlar olmadan mümkün olmazdı.





Her fırsat için bu yolculuğun bir parçası olan herkese şükrediyorum. Futbol bana her şeyi verdi, şimdi hayat bana kalbimde taşıdığım kulübe, evime dönmenin sevincini verdi. Millonarios formasını giymek, çocukluk hayaliyle başlayan bir çemberi kapatmak gibi. Her zaman olduğu gibi aynı şevkle elimden gelenin en iyisini vermeye devam edeceğim. Çok teşekkür ederim ve daha fazlası için yola koyulalım.