Aslan öldü öldü dirildi

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında İsveç ekibi Elfsborg’u konuk etti. RAMS Park’ta oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlandı: 4-3. RFS deplasmanında beklenmeyen bir puan kaybı yaşayan ve Kupa 2’nin lig aşamasını ilk 8’de bitirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, ‘mutlak galibiyet’ parolasıyla sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, sistem değiştirerek 3-4-1-2 dizilişiyle çıktığı maçta istediği sonucu elde etti. Galatasaray, karşılaşmaya güçlü bir başlangıç yaparken; Elfsborg oyunu kendi sahasında kabul etti. Rakip ceza sahasını abluka altına alan Cimbom, 28. dakikada aradığı golü buldu. Osimhen’in direkten dönen topunu iyi takip eden İcardi, boş fileleri havalandırdı. 39’da Sara’nın açtığı ortada Abdülkerim’in kafa vuruşu önce direk sonra kaleciye çarparak ağlarla buluştu. 44’te Sara’nın pasıyla defans arkasına sarkan Barış Alper, şutunda kaleci Pettersson’u mağlup etti.





BAMBAŞKA BİR YARI

Karşılaşmanın ikinci yarısında rüzgar tersine döndü. Bu devreye de baskılı başlayan Aslan, Osimhen’le net bir fırsatı harcadı. Sarı-kırmızılı takımın oyun kurarken yaşadığı top kayılarını iyi değerlendiren Elfsborg, 52’de ilk golünü buldu. Hedlund’un açtığı ortayı arka direkte tamamlayan Hult, farkı azalttı. 62’de Barış Alper’in ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesi sonrası pozisyonu VAR’da izleyen hakem Matej Jug, penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Baidoo, topla kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 83’te Osimhen’le ver-kaç yaparak ceza sahasına giren Yunus, rakiplerini oyundan düşürdükten sonra golünü attı. Pes etmeyen Eflsborg 90+2'de Larsson'la bir gol daha buldu ve son dakikaları heyecanlı geçen mücadele G.Saray'ın 4-3 üstünlüğü ile sona erdi.





Gündüz saati engellemedi

Galatasaray taraftarları, Elfsborg ile oynanan maçın saatinin erken olmasına rağmen takımını yalnız bırakmayarak tribünleri doldurdu. Bu arada ligde Antalyaspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı sebebiyle PFDK’ya tedbirli olarak sevk edilen Yunus Akgün’e taraftarların desteği büyük oldu. 24 yaşındaki oyuncu yeşil sahaya ayak basar basmaz tribünler ayağa kalkarken, milli oyuncu 3 kez yumruk şova çağrıldı.





Zorunlu 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son yapılan Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, kaleci Muslera'dan cezası, Ismail Jakobs'tan sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için Elfsborg karşısında yararlanamadı. Buruk, bu oyuncuların yerlerine Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i oynattı.





Müthiş ikili 2. kez ilk 11'de

Galatasaray'ın golcüleri Mauro Icardi ile Victor Osimhen, bu sezon ikinci kez bir maça birlikte başladı. Sarı-kırmızılı ekibin son 2 sezonki şampiyonluklarına önemli katkı veren Icardi ile bu sezon kadroya dahil edilen Osimhen, Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında da ilk 11'de sahaya çıkmıştı.





UEFA Başkanı Ceferin maçta

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray-Elfsborg mücadelesini tribünden seyretti. Karşılaşma öncesinde İstanbul'a gelen Ceferin'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eşlik etti. Ceferin ve Hacıosmanoğlu'nu RAMS Park'ta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek karşıladı.











