Aslan yeni rekor için Antalya’da

Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig’e verilen ara bugün oynanacak 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Lider Galatasaray, bugün deplasmanda Antalyaspor karşısında zirvedeki yerini korumak için ter dökecek. Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Antalyaspor ise 2'şer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, topladığı 8 puanla haftaya 14. sırada girdi.





G.SARAY 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık skorla yaşayan Galatasaray, sezonu deplasmandaki TÜMOSAN Konyaspor galibiyetiyle tamamladı. Bu sezon çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.





12 MAÇLIK SERİ YAKALADI

Galatasaray, bugünkü müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak. Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig rekoruna imza atacak.





Rakibe göre sistem

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, "3 forvetimden de faydalanmam gerekiyor. Oynadığımız rakibe göre de sistemi belirleyeceğiz" dedi. F.Bahçe galibiyetlerinin öz güven verdiğini belirten başarılı çalıştırıcı, "Kadıköy'e daha rahat gidiyoruz son yıllarda. Dünya çapında bir teknik direktöre karşı maç kazanmayla statünüzü de görebiliyorsunuz" diye konuştu.





Buruk’un yenilgisi yok

Teknik direktör Okan Buruk, çalıştırıcılık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Elazığ, Akhisar, Ç.Rize, Başakşehir ve G.Saray'ın başında Antalyaspor'a 12 kez rakip olan Buruk, 9 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yapılan 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.





Barış ve Osimhen kulübede

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçında sahaya süreceği ilk 11’de son Alanyaspor karşılaşmasına göre sadece bir değişiklik yapmayı planlıyor. Sakatlıktan yeni çıkan Barış Alper, Antalya kafilesine alınsa da maça kulübede başlaması yerine ise Sallai'nin oynaması bekleniyor. Osimhen de riske edilmeyip kulübede tutulacak. Kafilede Yusuf Demir, Kerem ve Jelert yer almadı.



