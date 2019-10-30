Aslan’da çare Henry Onyekuru

Son haftalarda üst üste alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray’da hem teknik heyet, hem yönetim gözünü Ocak ayı transfer dönemine çevirdi. 2018-2019 sezonu devre arasından bu yana tam 20 transfer yapan Galatasaray, hala kadrosunu oturtabilmiş değil. Geçtiğimiz sezonu 3 kupa ile kapatmasına rağmen, bu sezon sahada adeta dökülen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz yıl alınan şampiyonlukta büyük payı bulunan Henry Onyekuru transfer listesinin başında yer alıyor. Onyekuru, Galatasaray ile çıktığı 31 lig maçında 14 gol ve 5 asistlik performansıyla şampiyonluğa en çok katkı veren isim olmuştu. Sezon başında Galatasaray’a tekrar gelmek istese de kulübü Everton tarafından 13,5 milyon Euro karşılığında Monaco’ya satılan Nijeryalı oyuncu, Fransız ekibinden mutlu değil.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Monaco’ya transfer olduktan sonra ligde ilk 2 maçına ilk 11 çıktıktan sonra kesik yiyen 22 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesine çekildi. Nijeryalı oyuncu, bu sezon sadece 160 dakika futbol oynama şansı buldu. Bu sebeple Onyekuru da devre arasında Galatasaray’a gitmeye sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılı takım Onyekuru ile her konuda anlaşmasının yanı sıra Monaco ile masada kiralama şartlarını konuşuyor. Radamel Falcao transferinde Monaco’nun inadını kırmak için yaklaşık 2 ay uğraşan Galatasaraylı yöneticiler, Onyekuru için de şimdiden Fransız kulübünün kapısını aşındırmaya başladı. Gol bulmakta zorlanan ve bu sezon çıktığı 12 resmi karşılaşmanın 7’sini gol atamadan tamamlayan Galatasaray, gol yollarını Onyekuru ile hareketlendirmek istiyor. Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, geçen sezon Galatasaray formasıyla çok iyi bir performans sergilemişti. 22 yaşındaki kanat oyuncusu 44 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 kez de arkadaşlarına gol pası vermiş ve taraftarların da sevgilisi olmuştu.



