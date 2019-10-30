SÜPER LİG

Aslan’da çare Henry Onyekuru

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde kötü bir performans ortaya koyan Galatasaray’da gözler Henry Onyekuru’yu arıyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük bir paya sahip olan Nijeryalı oyuncuyu devre arasında takıma kazandırmak için çalışmalara başladı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Onyekuru'nun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

Onyekuru'nun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

Son haftalarda üst üste alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray’da hem teknik heyet, hem yönetim gözünü Ocak ayı transfer dönemine çevirdi. 2018-2019 sezonu devre arasından bu yana tam 20 transfer yapan Galatasaray, hala kadrosunu oturtabilmiş değil. Geçtiğimiz sezonu 3 kupa ile kapatmasına rağmen, bu sezon sahada adeta dökülen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz yıl alınan şampiyonlukta büyük payı bulunan Henry Onyekuru transfer listesinin başında yer alıyor. Onyekuru, Galatasaray ile çıktığı 31 lig maçında 14 gol ve 5 asistlik performansıyla şampiyonluğa en çok katkı veren isim olmuştu. Sezon başında Galatasaray’a tekrar gelmek istese de kulübü Everton tarafından 13,5 milyon Euro karşılığında Monaco’ya satılan Nijeryalı oyuncu, Fransız ekibinden mutlu değil.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Monaco’ya transfer olduktan sonra ligde ilk 2 maçına ilk 11 çıktıktan sonra kesik yiyen 22 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesine çekildi. Nijeryalı oyuncu, bu sezon sadece 160 dakika futbol oynama şansı buldu. Bu sebeple Onyekuru da devre arasında Galatasaray’a gitmeye sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılı takım Onyekuru ile her konuda anlaşmasının yanı sıra Monaco ile masada kiralama şartlarını konuşuyor. Radamel Falcao transferinde Monaco’nun inadını kırmak için yaklaşık 2 ay uğraşan Galatasaraylı yöneticiler, Onyekuru için de şimdiden Fransız kulübünün kapısını aşındırmaya başladı. Gol bulmakta zorlanan ve bu sezon çıktığı 12 resmi karşılaşmanın 7’sini gol atamadan tamamlayan Galatasaray, gol yollarını Onyekuru ile hareketlendirmek istiyor. Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, geçen sezon Galatasaray formasıyla çok iyi bir performans sergilemişti. 22 yaşındaki kanat oyuncusu 44 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 kez de arkadaşlarına gol pası vermiş ve taraftarların da sevgilisi olmuştu.


Beşiktaş'ta sakatlardan iyi haber
Beşiktaş'ta sakatlardan iyi haber

Süper Lig’in 9. haftasında taraftarı önünde Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puanını 12 yapan ve lider Alanyaspor’la arasındaki puan farkını 6’ya indiren Beşiktaş, yarışa dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Geride kalan 9 haftada yaşanan sakatlıklar ve kart cezalıları nedeniyle bir türlü ideal 11’ini sahaya süremeyen ve tam 24 farklı futbolcuya ilk 11’de şans veren Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan oyunculardan gelen haberlerle rahatladı.Galatasaray galibiyetiyle takımın morali tavan yaparken, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Burak Yılmaz, Kevin N’Koudou, Victor Ruiz ve Douglas’ın Antalyaspor maçı öncesinde hazır olması bekleniyor. Dün yapılan antrenmanda Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz dışında eksik oyuncu bulunmazken, bu isimlerden N’Koudou düz koşu yaptı, Douglas ve Victor Ruiz ise takımla birlikte çalıştı. Yaşadığı sakatlık sonrasında 2 hafta takımdan ayrı kalan N’Koudou’nun bu hafta içinde hazır hale gelmesi bekleniyor. Burak Yılmaz yetişebilirGeride kalan haftada birçok sakatlık haberiyle sarsılan Beşiktaş’ta, bu hafta gelen haberler ise yüzleri güldürdü. Takımın önemli isimlerinin bu hafta geri dönmesiyle birlikte neredeyse tam kadro çalışan Beşiktaş’ta golcü oyuncu Burak Yılmaz’ın da hafta içinde takıma dahil olması bekleniyor.Ankaragücü maçı sonrasında sağ kasığında kanama meydana gelen ve geçen hafta yapılan tedaviye hızlı yanıt veren golcü futbolcunun durumu, bu hafta içi yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak. Burak’tan gelecek olan habere göre, siyah-beyazlıların Antalyaspor maçında Dorukhan dışında tam kadro olması bekleniyor.SC Braga Deplasman Maçı Biletleri Satışa Sunulduhttps://t.co/CdL5ejfuUW&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) October 29, 2019 Beşiktaş’ta Antalyaspor mücadelesinde yer alamayacak olan bir diğer isim de Caner Erkin. Galatasaray karşısında çok formda olan ve takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan yıldız oyuncu, itiraz sonrasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

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