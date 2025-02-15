Aslan'da hesaplar tersine döndü

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi macerasına fırtına gibi başlayan Galatasaray, son dönemde düşüşe geçti. Özellikle Avrupa’da sert bir düşüş yaşayan sarı-kırmızılı takım, ilk 8 içerisinde bitireceği lig aşamasını 14. sırada tamamladı. Direkt son 16 turuna kalmak yerine play-off maçına çıkmak zorunda kalan Galatasaray, eşleştiği AZ Alkmaar deplasmanında da büyük bir şok yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’ni müzesine götürme hedefiyle yola çıkan ancak ilk maçta rakibine 4-1 yenilen Galatasaray, rövanş öncesi büyük yara aldı. Gelecek hafta RAMS Park’ta rövanş maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar tur için en az 4 farklı skora ihtiyaç duyacak.





BURUK TARTIŞMALAR

Galatasaray’ın Süper Lig’de iki sezondur şampiyonluğu göğüsleyen teknik direktörü Okan Buruk da camia ve taraftarlar tarafından eleştirilmeye başlandı. Özellikle sosyal medyada deneyimli teknik adamın kadro tercihleri ve sahaya sürdüğü dizilişler tartışıldı. Buruk’un skoru korumaya yönelik herhangi hamle yapmaması, rakiplere yeterince hazırlanmaması ve oyuncuların performansında gözle görülür bir düşüş yaşanması eleştirilerin ana odağı oldu.





HEDEF RİZE’DE YARA SARMAK

Sarı-kırmızılı takım, yaralarını Süper Lig’de sarmaya çalışacak. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında alacağı galibiyetle taraftarıyla sulh sağlamak istiyor. Galibiyet harici alınacak herhangi bir sonuç ise Buruk için büyük problem çıkartacak.



