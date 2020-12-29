SÜPER LİG

Aslan'ın gözdesi Trezeguet

Ocak’ın ilk haftasında başlayacak olan devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı düşünen Galatasaray’ın ilk hedefi Trezeguet. Teknik heyet, Kasımpaşa döneminden de talip olduğu Aston Villa’da forma giyen Mısırlı oyuncuyu kadroda görmek istiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Trezeguet

Trezeguet

Galatasaray’da 5 Ocak’ta başlayacak olan ara transfer öncesi büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz’in, teknik heyete 2 yabancı yıldız futbolcu sözü verdiği ve bu defa son güne transfer bırakılmayacağına kesin gözle bakılıyor. Yapılacak yerli ve yabancı oyuncu transferleri için kulüpte şimdiden büyük bir hareketlilik yaşandığı, yabancı transferde ilk sırada Trezeguet’in olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında Kasımpaşa’dan Aston Villa’ya 10 milyon Euro’ya transfer olan ve asıl ismi Mahmud Hasan olan ancak bilinen adıyla Trezeguet, geçen sezon Aston Villa’nın Premier Lig’in son 2 haftasında kümede kalmasında büyük rol oynamıştı.

10 NUMARA POZİSYONU

Bu sezon İngiliz kulübü ile 9 maça çıkan ve yalnızca 1 asisti bulanan Mısırlı futbolcu için Galatasaray yönetiminin satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenidi. Diagne’nin Kasımpaşa forması giydiği dönemde Senegalli golcü ile yakın arkadaşlığı bilinen ikili sosyal medya üzerinden sarı-kırmızılı formalı paylaşım yaptıkları biliyor. Diagne, Kasımpaşa forması giydiği son dönemde yarım sezonda attığı 20 golün bir çoğunda Trezeguet’in katkısı ve asisti bulunuyırdu. Sarı-kırmızılıların çok istediği 26 yaşındaki futbolcu, teknik neyetin oyun sisteminde her iki kanat ve 10 numara özelliği ile bilinmesi ile sistem oyuncusu olması dikkat çekiyor.

İlk yolcu Sekidika

Mevcut kadroda 14 yabancısı bulunan Galatasaray’da ara transferde gidecek oyuncular konusunda da büyük hareketlilik yaşanacak. Gönderilecekler listesinde beklenen çıkışı yapamayan Jesse Sekidika ilk sırada yer alıyor. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu sezon başında 2-3 takım istemiş ancak transfer son gün gerçekleşmemişti. Sekidika dışında, Babel, Luyindama ikilsi için de teklif gelirse değerlendirilecek. Stoper için ise sezon başından bu yana takımla çalışan Ozanwarfor, kontenjan açılması için bekliyor.

Batuhan Şen
Batuhan Şen

Batuhan Şen geri döndü

Galatasaray’ın genç file bekçilerinden Batuhan Şen takıma geri döndü. 2 Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK’da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren genç file bekçisi, yetiştiği kulübü Galatasaray’a geri dönerek sarı-kırmızılı takıma katıldı.

Ömer Bayram formayı kaptı

Trabzon deplasmanında sakatlanan Feghouli’nin yerine oyuna giren Ömer Bayram geçen sezonki performansını hatırlattı. Oğulcan’a şık asist yapan Ömer, Antalyaspor maçına ilk 11’de çıkmayı garantiledi. Taylan’ın cezalı olduğu haftada forma giyecek Ömer Bayram’ın Trabzonspor maçında yaptığı asist ile Galatasaray’da toplamda 20 asistini gerçekleştirmiş oldu. Ömer’in yedek beklese bile formunu ve performansını kaybetmemesi teknik ekibi de memnun etti.

Kulübe güçleniyor

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’ndan sonra Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir’in de izolasyon süreci bitti. Bu hafta takımla çalışmalara başlayacak 3 oyuncu ile birlikte Babel de dönerse Antalyaspor maçında yedek kulübesinde yerlerini alacak. Sarı-kırmızılı takımda ara transfer ile birlikte alınacak yerli ve yabancı oyuncularla zengin bir yedek kulübesi planlanıyor.

Galatasaray, Trabzon'dan lider döndü
Galatasaray, Trabzon'dan lider döndü

Yılın son derbisinde Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 29'a yükseltirken maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.Gelecek hafta Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün misafiri olacak.Avcı'dan tek değişiklikTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına göre Galatasaray karşısında ilk 11’de tek değişikliğe gitti. Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Ekuban’ın yokluğunda sağ kanattan Yusuf Sarı’ya görev verdi. Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal, Plaza ile Diabate’nin yanı sıra kovid-19 tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı.Yusuf Sarı ilk kez 11'deTrabzonspor’un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban’ın sakatlığı nedeniyle genç oyuncu Yusuf Sarı maça 11’de başladı. Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, Galatasaray karşılaşmasıyla ilk kez bu sezon bir maça da 11’de başlamış oldu.Galatasaray'da 2 değişiklikGalatasaray’da Trabzonspor karşısında geçen haftaki Göztepe karşılaşmasına göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama'nın yerine Marcao, Diagne'nin yerine de Oğulcan Çağlayan görev yaptı.Eksikler fazlaGalatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan aile bireyiyle hastalık sürecinde doğrudan temaslı durumda olan Diagne'ye iki gün arayla yapılan testler negatif sonuçlandı. Buna rağmen Diagne, hem Galatasaraylı hem de Trabzonsporlu futbolcuların sağlığını riske atmamak adına maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmuyor.Marcao döndüLigin 13’üncü haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14’üncü haftadaki Göztepe müsabakasında cezasını dolduran Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü.Falcao 8 maç sonra kadrodaSüper Lig’in 7’nci haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen ve sonrasında 8’inci haftadaki Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maç öncesi antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte takıma geri döndü. 1'i cezası, 7'si de sakatlığı nedeniyle son 8 resmi maçı kaçıran ve hafta içinde takımla çalışmalara katılan 34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.Terim'in yokluğunda maça Şahin çıktıSüper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim’in yokluğunda Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı.Yusuf Yazıcı tribünden izlediTrabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti. Ardından ise Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı özel davetli olarak tribünden takip etti.

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