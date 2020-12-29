Aslan'ın gözdesi Trezeguet

Galatasaray’da 5 Ocak’ta başlayacak olan ara transfer öncesi büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz’in, teknik heyete 2 yabancı yıldız futbolcu sözü verdiği ve bu defa son güne transfer bırakılmayacağına kesin gözle bakılıyor. Yapılacak yerli ve yabancı oyuncu transferleri için kulüpte şimdiden büyük bir hareketlilik yaşandığı, yabancı transferde ilk sırada Trezeguet’in olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında Kasımpaşa’dan Aston Villa’ya 10 milyon Euro’ya transfer olan ve asıl ismi Mahmud Hasan olan ancak bilinen adıyla Trezeguet, geçen sezon Aston Villa’nın Premier Lig’in son 2 haftasında kümede kalmasında büyük rol oynamıştı.

10 NUMARA POZİSYONU

Bu sezon İngiliz kulübü ile 9 maça çıkan ve yalnızca 1 asisti bulanan Mısırlı futbolcu için Galatasaray yönetiminin satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı öğrenidi. Diagne’nin Kasımpaşa forması giydiği dönemde Senegalli golcü ile yakın arkadaşlığı bilinen ikili sosyal medya üzerinden sarı-kırmızılı formalı paylaşım yaptıkları biliyor. Diagne, Kasımpaşa forması giydiği son dönemde yarım sezonda attığı 20 golün bir çoğunda Trezeguet’in katkısı ve asisti bulunuyırdu. Sarı-kırmızılıların çok istediği 26 yaşındaki futbolcu, teknik neyetin oyun sisteminde her iki kanat ve 10 numara özelliği ile bilinmesi ile sistem oyuncusu olması dikkat çekiyor.

İlk yolcu Sekidika

Mevcut kadroda 14 yabancısı bulunan Galatasaray’da ara transferde gidecek oyuncular konusunda da büyük hareketlilik yaşanacak. Gönderilecekler listesinde beklenen çıkışı yapamayan Jesse Sekidika ilk sırada yer alıyor. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu sezon başında 2-3 takım istemiş ancak transfer son gün gerçekleşmemişti. Sekidika dışında, Babel, Luyindama ikilsi için de teklif gelirse değerlendirilecek. Stoper için ise sezon başından bu yana takımla çalışan Ozanwarfor, kontenjan açılması için bekliyor.

Batuhan Şen geri döndü

Galatasaray’ın genç file bekçilerinden Batuhan Şen takıma geri döndü. 2 Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK’da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren genç file bekçisi, yetiştiği kulübü Galatasaray’a geri dönerek sarı-kırmızılı takıma katıldı.

Ömer Bayram formayı kaptı

Trabzon deplasmanında sakatlanan Feghouli’nin yerine oyuna giren Ömer Bayram geçen sezonki performansını hatırlattı. Oğulcan’a şık asist yapan Ömer, Antalyaspor maçına ilk 11’de çıkmayı garantiledi. Taylan’ın cezalı olduğu haftada forma giyecek Ömer Bayram’ın Trabzonspor maçında yaptığı asist ile Galatasaray’da toplamda 20 asistini gerçekleştirmiş oldu. Ömer’in yedek beklese bile formunu ve performansını kaybetmemesi teknik ekibi de memnun etti.

Kulübe güçleniyor

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’ndan sonra Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir’in de izolasyon süreci bitti. Bu hafta takımla çalışmalara başlayacak 3 oyuncu ile birlikte Babel de dönerse Antalyaspor maçında yedek kulübesinde yerlerini alacak. Sarı-kırmızılı takımda ara transfer ile birlikte alınacak yerli ve yabancı oyuncularla zengin bir yedek kulübesi planlanıyor.