Aslan'ın zafer yolu (1): Avrupa'daki sonuçlardan ders çıkarıldı

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, üst üste 3. toplamda ise 25. şampiyonluğunu elde etti. 5 yıldız takmaya hak kazanan ilk takım olan sarı-kırmızılılar, bu sez on ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nı da müzesine götürdü. 3 sezondur ligi domine eden Cimbom, bu yıl oldukça zorlu dönemlerden geçerek mutlu sona ulaştı.













Sezona şokla başladı





2024-2025 sezonunun yaz hazırlık kampında sıkıntı sinyalleri vermeye başlayan Galatasaray, bu süreçte oynadığı 5 hazırlık karşılaşmasının 3’ünü kaybetti. Bu dönemin akabinde ise ilk resmi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. TFF Süper Kupa’da ezeli rakibiyle karşılaşan sarı-kırmızılılar, sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. Hem kupayı kaybeden hem de skor anlamında ağır yenilgi alan Aslan’ın yüzüne ilk tokat çakıldı. İkinci tokat ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda gelecekti. Devler Ligi’ne mutlak suretle gitmek isteyen Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys’la eşleşmiş ve nispeten kolay bir kura çekmişti. Ancak orada da işler istenildiği gibi gitmedi. Ağustos ayının son günlerinde oynanan iki ayaklı turun iki maçında da rakibine yenilen sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi hayali de suya düştü. Milyonlarca euroluk Devler Ligi gelirini kaybeden Galatasaray’ın eksikleri de tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.









Taraftarın sabrı tükeniyor

Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminin başında taraftarları bir türlü memnun etmeyi başaramadı. Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Zaniolo ve Tete gibi birçok ismin takımdan ayrılmasına rağmen yeterli sayıda transfer yapılamadı. Birçok bölge alternatifsiz kalırken, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa’da yaşanan hezimetler taraftarın kazan kaldırmasına sebebiyet verdi. Sağ bek için Guela Doue, orta saha için ise Wendel için el sıkışıldığı gündeme düşürülürken, bu isimlerin de alınamaması taraftarı iyice çileden çıkarttı. Transfer planlamasındaki hatalar Sportif Direktör Cenk Ergün’ün istifasına kadar uzanırken, İtalya’dan Osimhen son dakika transferi ile kiralandı.





Avrupa’nın faturası Buruk’a kesildi





Galatasaray, Avrupa’da namağlup yoluna devam etse de saha içerisinde istediği sonuçları bir türlü elde edemiyordu. Lig aşamasını ilk 8 içerisinde bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, öne geçtiği maçları galibiyetle tamamlayamıyordu. RFS maçında 2-0’dan 2-2, Malmö maçında 2-1’den 2-2, Dinamo Kiev maçında ise 2-0’dan 3-3’e gelen sonuçlar sonrasında Ajax’a yenilen sarı-kırmızılılar, bir puan farkla adını ilk 8’e yazdıramadı. Son 16 turu için play-off oynama zorunda kalacak Galatasaray’da yeniden eleştirilerin dozu artmaya başladı. Süper Lig’de namağlup yola devam edilse de Avrupa Ligi’ni ilk 8 içerisinde tamamlayamamak Galatasaray camiası için başarısızlık sayıldı. Özellikle düşük profilli Avrupa takımlarına karşı yaşanan puan kayıpları taraftarın yeniden eleştirmeye başlamasına sebebiyet verdi. Saha içerisindeki futbol ve kadro tercihleri sebebiyle Okan Buruk, sezon başında kadro planlamasında başarılı olamayan yönetim eleştiri oklarının hedefi haline geldi.















