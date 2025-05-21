Aslan'ın zafer yolu (2): Yükseliş Kadıköy'de başladı

Galatasaray, Avrupa’da alınan sonuçların ardından devre arasında çok eleştirilirken, yönetimi, ara transferde kesenin ağzını açtı.Teknik heyetin verdiği liste doğrultusunda çalışmalar yürütüldü. İcardi’nin eksikliği ve Batshuayi’nin takımdan ayrılması sonrası Alvaro Morata, kanatlardaki rotasyon eksikliği sebebiyle Ahmed Kutucu, sol bekte Ismail Jakobs’un devamlı sakatlanması sebebiyle Eren Elmalı, Jelert’in uyum sağlayamaması sebebiyle Frankowski ve Nelsson’un ayrılması sebebiyle Cuesta transfer edildi. Mario Lemina ise taraftarın uzun süren ısrarları sebebiyle kadroya katıldı. Galatasaray’ın ara transfer döneminde harcadığı milyonlarca Euro da düşüşü engelleyemedi. Şubat ayı kabus gibi geçen sarı-kırmızılılar, aldığı sonuçlarla eleştiri oklarını iyice üstüne çekti. UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turunda AZ Alkmaar’la eşleşen Galatasaray, 4-1 ve 2-2’lik sonuçlarla turnuvaya veda etti. Bu maçın akabinde iç sahada oynanan Fenerbahçe maçında da 0-0'lık eşitlik bozulmadı. Ziraat Türkiye Kupası’nda TÜMOSAN Konyaspor beraberliği ve ardından Kasımpaşa maçında yaşanan puan kaybı camiayı alevlendirdi. Özellikle Nelsson’un yerine transfer edilen Cuesta saha içinde yaptığı hatalarla hem yönetimi hem de teknik heyeti zor durumda bıraktı.

Süper Lig’in 29. haftasında ise Galatasaray dibi gördü. Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, psikolojik üstünlüğünü kaybetti. Ligde namağlup unvanı düşen, Fenerbahçe ile puan farkı eriyen sarıkırmızılılar, bir çıkış arıyordu. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, ilk iş olarak futbolcuları olumsuz etkileyen prim problemini ortadan kaldırdı. Mart ayının sonunda geçtiğimiz sezondan kalan şampiyonluk primleri futbolcuların hesaplarına geçirildi. Ayrıca gecikmiş maaşları da yatırıldı. Teknik direktör Okan Buruk da Kemerburgaz’da oyuncularını hem lig hem kupa için motive etmeye başladı. Sezonun kırılması ise Kadıköy’de yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşen Fenerbahçe taraftarları sevinçli olsa da işler istedikleri gibi gitmeyecekti. Sarı-kırmızılı takımı düşüş döneminde yenmeyi planlayan sarı-lacivertillerin beklediği senaryo yaşanmadı. Kemerburgaz’da adeta yeniden doğan sarı-kırmızılı takım, Ülker Stadı'nda şahlandı. Teknik direktör Okan Buruk’un ideal 11 ve dizilişini bulduğu derbide rakibini 2-1 yenen Galatasaray için yükseliş başladı. Ziraat Türkiye Kupası’nda sırasıyla TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor’u yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray, Süper Lig’de de durdurulamaz hale geldi. Bu dönemde ligde 6’da 6 yapan sarı-kırmızılılar, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.