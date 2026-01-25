Yeni Şafak
Asprilla resmen Galatasaray'da: Sözleşmenin detayları açıklandı

19:1225/01/2026, Pazar
Yaser Asprilla 22 numaralı formayı terletecek.
Galatasaray ara transfer döneminde Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki ismi sezon sonuna kadar kiraladı. İşte sözleşme detayları...

Galatasaray, Girona forması giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Yáser Esneyder Asprilla Martínez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır.

Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 Euro garanti ücret ödenecektir."





#Yaser Asprilla
#Galatasaray
#Transfer
