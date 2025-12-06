Lider Arsenal, İngiltere Premier Lig 30. haftasında konuk olduğu Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu ve 11 maç sonra yenilgi yaşadı. Bu galibiyetle birlikte Aston Villa ikinci sıraya yükseldi ve puan farkını 3'e indirdi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier Lig 30. haftasında lider Arsenal deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta zirveyi yakın ilgilendiren mücadeleyi Unai Emery'nin ekibi Aston Villa, 2-1 kazandı ve puan farkını 3'e indirdi.
Arsenal ligde 11 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Londra temsilcisi, 33 puanla haftayı lider tamamladı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Cash ve 90+5. dakikada Buendia kaydetti. Arsenal'in golünü 52. dakikada Trossard attı.