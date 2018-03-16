Atletico Madrid'li yıldız oyuncuda kırık tespit edildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid'in Lokomotiv Moskova ile karşılaştığı mücadelede rakip takımdan Eder ile çarpışan Filipe Luis'ten kötü haber geldi.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcunun fibula kemiğinde kırık tespit edildi. Oyuncunun sahalara dönüş süresi ile ilgili bilgi verilmezken, İspanyol basınında yer alan haberlere göre Luis, sezonu kapattı.

Brezilyalı futbolcunun 2018 Dünya Kupası'nda da milli takımda forma giymesi beklenmiyor.