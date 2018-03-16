LA LİGA

Atletico Madrid'li yıldız oyuncuda kırık tespit edildi

Atletico Madrid'in Lokomotiv Moskova ile karşılaştığı maçta Eder ile çarpışan Filipe Luis'in fibula kemiğinde kırık tespit edildi. Yıldız futbolcunun sezonu kapattığı ve Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği konuşuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filipe Luis bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Filipe Luis bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fotoğraf: Reuters

UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid'in Lokomotiv Moskova ile karşılaştığı mücadelede rakip takımdan Eder ile çarpışan Filipe Luis'ten kötü haber geldi.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcunun fibula kemiğinde kırık tespit edildi. Oyuncunun sahalara dönüş süresi ile ilgili bilgi verilmezken, İspanyol basınında yer alan haberlere göre Luis, sezonu kapattı.

  • Brezilyalı futbolcunun 2018 Dünya Kupası'nda da milli takımda forma giymesi beklenmiyor.

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