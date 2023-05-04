Attila Szalai'nin babası açıkladı: Ciddi teklifler alıyoruz

Szalai, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 46 maçta 3 gol atıp 2 de asist kaydetti.
Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin babası Attila Szalai, oğluna gelen transfer teklifleri hakkında Macar basınına konuştu.
Her yaz ciddi transfer teklifleri aldıklarını belirten baba Szalai, "Attila şu anda Fenerbahçe'ye konsantre olmak istiyor. Çünkü şampiyonluk şansları devam ediyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitimine 2 yıl var. Attila için ne kadar bonservis isteyeceği konusu Fenerbahçe'ye kalmış. Fenerbahçe 20 milyon euro bonservis isterse bunu başka bir kulüp vermeyebilir. Çünkü o sonuçta bir defans oyuncusu, forvet değil" ifadelerini kullandı.
Oğlunun birçok takımda forma giyebileceğini ifade eden Attila Szalai, "Fenerbahçe'den sonra direkt Bayern Münih ya da Borussia Dortmund'un ilk aşamada gidebileceği kulüpler olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine sürekli oynayabileceği ve kendini geliştirmeye devam edebileceği kulüpler en doğru seçenek olur. Bundesliga veya Premier Lig'in orta sıra takımları gibi" diye konuştu.