Attila Szalai'nin babası açıkladı: Ciddi teklifler alıyoruz

Her yaz ciddi transfer teklifleri aldıklarını belirten baba Szalai, "Attila şu anda Fenerbahçe'ye konsantre olmak istiyor. Çünkü şampiyonluk şansları devam ediyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitimine 2 yıl var. Attila için ne kadar bonservis isteyeceği konusu Fenerbahçe'ye kalmış. Fenerbahçe 20 milyon euro bonservis isterse bunu başka bir kulüp vermeyebilir. Çünkü o sonuçta bir defans oyuncusu, forvet değil" ifadelerini kullandı.