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Spor

Jorge Jesus: "VAR nasıl penaltımızı vermez"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor karşısında son dakikalardaki penaltı pozisyonuna verilen karar sonrasında isyan etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:35 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe, dün akşam Sivasspor karşısında son dakikalarda penaltı beklemişti.

Fenerbahçe, dün akşam Sivasspor karşısında son dakikalarda penaltı beklemişti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının ardından deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maçın ardından açıklamalarda bulundu. Daha iyi olan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Jesus, "2 maçlı bir eleme olacak. Önemli olan kazanmak ya da kaybetmemekti. Takımım defansif anlamda iyiydi. 8 maçtır üst üste gol yiyorduk. Gol yemedik. Bu pozitif bir gösterge" dedi.


Son dakikalarda King'in yerde kaldığını pozisyonun penaltı olması gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "VAR nasıl penaltımızı vermez. Hakem görmemiş olabilir, King'in arkasında kaldı. Hakem, ekrandan izliyor bunu. Ben ekrandan bakıp görüyorum. Vermedi VAR hakemi penaltımızı vermedi, vermek istemedi" diye konuştu. Son olarak Galatasaray ile olan ligdeki şampiyonluk yarışına değinen Jesus, "Galatasaray'dan önce de sonra da oynasak şansımız olduğunu düşünüyoruz. Fenerbahçe en son ne zaman sezonun son bölümüne çift kupa ihtimaliyle girdi. Kazanabiliriz de, kazanamayabiliriz de ama şuan bu ihtimal var" ifadelerini kullandı.



#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Sivasspor
#Jorge Jesus
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