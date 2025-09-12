Yeni Şafak
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk finalist belli oldu

18:5212/09/2025, Cuma
Almanya - Finlandiya maçından kare.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Almanya rakibi Finlandiya'yı farklı mağlup etti ve finale yükselen ilk takım oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Almanya ile Finlandiya karşı karşıya geldi.


Letonya'nın Riga şehrinde oynanan mücadeleyi Almanya 98-86 kazandı ve finale yükselen ilk takım oldu.



Finaldeki rakibi Türkiye-Yunanistan eşleşmesinden galip gelen taraf olacak.


Organizasyonda şampiyonunun belli olacağı final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.




