Avrupa maceramız devam edecek

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda AEK’yı eleyen Trabzonspor’da, gruplara yükselmenin sevinci yaşanıyor. 2015-16 sezonundan sonra ilk kez bu yıl katıldığı Avrupa kupalarında 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag, ardından da Play-Off turunda Yunanistan ekibi AEK’yı eleyerek adını gruplara yazdıran Trabzonspor’da, Avrupa sevinci yaşanıyor. Grup aşamasından Avrupa yolculuğuna devam edecek olan bordo-mavililerde, futbolcular da rövanş karşılaşmasında AEK’ya mağlup olmalarına rağmen gruplara kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

UĞURCAN VE NWAKAEME MUTLU

Bordo-mavili takımın genç kalecisi Uğurcan Çakır, AEK karşısında kaybederken kazandıklarını belirterek, “Bazen maç kaybederken birçok tecrübe kazanabilirsin. Biz de öyle bir gece yaşadık ve çok şükür gruplara kaldık. Önümüzde çok önemli bir lig maçı var ve bu maçı unutup en hızlı şekilde lig maçına odaklanacağız. Bizi destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Karşılaşmada sergilediği performans ile alkış alan Anthony Nwakaeme ise, “Harika taraftarımız önünde kazanamadık, takım için çok üzüldük. Ama bu maceraya güzel bir şekilde devam edeceğiz. Destekçilerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Abdülkadir’de derbi endişesi

AEK maçında 44. dakikada oyundan çıkan Abdülkadir Ömür’ün dizinde ödem olduğu belirtildi. 20 yaşındaki futbolcunun kontrollerin yapıldığı ve hafta sonunda İstanbul’da oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği öğrenildi.

Biz geldik Avrupa

Trabzonspor, 3. Ön Eleme Turu’ndan katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başardı. Bordo-mavili takım, tarihinde üçüncü defa gruplarda mücadele edecek. Üç sezon aradan sonra tekrar Avrupa kupalarında mücadele eden bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara kalma başarısı göstermişti. Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunda grubundan lider olarak çıkmış, son 16 turunda Juventus’a elenmişti. 2014-2015 sezonunda ise grubunu ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, yine aynı turda bir başka İtalyan takımı Napoli’ye iki maçta da yenilerek Avrupa macerasına nokta koymuştu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesaplarından, “Yürü sen umutlara, biz varız hep yanında! Geldik . #UEL @EuropaLeague” paylaşımını yaptı.