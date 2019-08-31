Avrupa maceramız devam edecek
SÜPER LİG

Avrupa maceramız devam edecek

Avrupa Ligi’nde gruplara kalma başarısı gösteren Trabzonspor’da, kaleci Uğurcan, “Bazen maç kaybederken birçok tecrübe kazanabilirsin. Biz de öyle bir gece yaşadık” derken, Nwakaeme “Bu maceraya güzel bir şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadir Ömür (Solda) Uğurcan Çakır (Sağda)

Abdülkadir Ömür (Solda) Uğurcan Çakır (Sağda)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda AEK’yı eleyen Trabzonspor’da, gruplara yükselmenin sevinci yaşanıyor. 2015-16 sezonundan sonra ilk kez bu yıl katıldığı Avrupa kupalarında 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag, ardından da Play-Off turunda Yunanistan ekibi AEK’yı eleyerek adını gruplara yazdıran Trabzonspor’da, Avrupa sevinci yaşanıyor. Grup aşamasından Avrupa yolculuğuna devam edecek olan bordo-mavililerde, futbolcular da rövanş karşılaşmasında AEK’ya mağlup olmalarına rağmen gruplara kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

UĞURCAN VE NWAKAEME MUTLU

Bordo-mavili takımın genç kalecisi Uğurcan Çakır, AEK karşısında kaybederken kazandıklarını belirterek, “Bazen maç kaybederken birçok tecrübe kazanabilirsin. Biz de öyle bir gece yaşadık ve çok şükür gruplara kaldık. Önümüzde çok önemli bir lig maçı var ve bu maçı unutup en hızlı şekilde lig maçına odaklanacağız. Bizi destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Karşılaşmada sergilediği performans ile alkış alan Anthony Nwakaeme ise, “Harika taraftarımız önünde kazanamadık, takım için çok üzüldük. Ama bu maceraya güzel bir şekilde devam edeceğiz. Destekçilerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

  • Abdülkadir’de derbi endişesi
  • AEK maçında 44. dakikada oyundan çıkan Abdülkadir Ömür’ün dizinde ödem olduğu belirtildi. 20 yaşındaki futbolcunun kontrollerin yapıldığı ve hafta sonunda İstanbul’da oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği öğrenildi.
  • Biz geldik Avrupa
  • Trabzonspor, 3. Ön Eleme Turu’ndan katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başardı. Bordo-mavili takım, tarihinde üçüncü defa gruplarda mücadele edecek. Üç sezon aradan sonra tekrar Avrupa kupalarında mücadele eden bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara kalma başarısı göstermişti. Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunda grubundan lider olarak çıkmış, son 16 turunda Juventus’a elenmişti. 2014-2015 sezonunda ise grubunu ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, yine aynı turda bir başka İtalyan takımı Napoli’ye iki maçta da yenilerek Avrupa macerasına nokta koymuştu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesaplarından, “Yürü sen umutlara, biz varız hep yanında! Geldik . #UEL @EuropaLeague” paylaşımını yaptı.

Trabzonspor-AEK maçının spikeri sosyal medyada gündem oldu
Trabzonspor-AEK maçının spikeri sosyal medyada gündem oldu

Trabzonspor-AEK maçında spiker Kerem Öncel, yapılan hatalara ve hakemin yönetimine tepki gösterdi. Öncel'in mücadele içerisindeki sözleri sosyal medyada da gündem haline geldi.Kerem Öncel'in maç içerisindeki sözleri;-Obi Mikel çok güçsüz gibi gözüküyor.-Mandolas, Pereira ile gerginlik yaşıyor. Hakem Oliver, Mandolas'ın elini tutuyor. Bir futbolcu hakeme müdahale edemezse hakemin de futbolcuya müdahale etmemesi gerekir. Hakemin uyarısı neden bu kadar uzun sürdü?-Mandolas, Sosa'yı düşürdü. Mandolas'ın sarı kartı var. Ama hakem Oliver başka yerlere bakıyor.-İvanildo hata yapma! (Geri pas yapacağı pozisyon öncesinde)-Yusuf nereye gidiyorsun (Topu kendi sahasına sürdüğü pozisyon için)-AEK oyuncu değişikliği yapacak. 18 numaralı futbolcunun numarası kaldırıldı ancak sahada 18 numara yok.-Soğukkanlı, büyük oyuncu. (Nwakaeme'nin attığı çalımlar sonrasında)-Yavaş hareket edelim yavaş (Maçın son dakikalarında)-Bu maç bitti artık bitti (Ekuban'ın gole giderken düşürülmesi sonrasında)Obi Mikel VAR'ı aradı: İngiliz hakemden tartışmalı penaltı kararıTrabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde

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