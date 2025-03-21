Avrupa Türk Futbol Federasyonunun iftarında spor dünyası bir araya geldi

Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan Avrupa Türk Futbol Federasyonunun genel merkezinde Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi. İftar öncesi A Milli Futbol Takımı’nın, Macaristan ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı izlendi.

ATFF Başkanı Ayhan Yıldız, yaptığı konuşmada, Ramazan’ın manevi atmosferine vurgu yaparak, "Bu kutsal ayda farklı kesimlerden insanları aynı sofrada buluşturmak bizler için onurdur. ATFF olarak kardeşlik, dayanışma ve barış mesajımızı yaymaya devam edeceğiz" dedi.