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Avrupa Türk Futbol Federasyonunun iftarında spor dünyası bir araya geldi

Avrupa Türk Futbol Federasyonunun iftarında spor dünyası bir araya geldi

16:5321/03/2025, Cuma
DHA
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Avrupa Türk Futbol Federasyonunun iftarında spor dünyası bir araya geldi
Avrupa Türk Futbol Federasyonunun iftarında spor dünyası bir araya geldi

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Genel Merkezi tarafından Stuttgart'ta, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında spor camiası bir araya geldi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan Avrupa Türk Futbol Federasyonunun genel merkezinde Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi. İftar öncesi A Milli Futbol Takımı’nın, Macaristan ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı izlendi.


ATFF Başkanı Ayhan Yıldız, yaptığı konuşmada, Ramazan’ın manevi atmosferine vurgu yaparak, "Bu kutsal ayda farklı kesimlerden insanları aynı sofrada buluşturmak bizler için onurdur. ATFF olarak kardeşlik, dayanışma ve barış mesajımızı yaymaya devam edeceğiz" dedi.


Programda dünya şampiyonu boksör Fırat Arslan, kick boks şampiyonu Gökhan Aslan, 15 yaşındaki şampiyon güreşçi Alpay Eser, eski Bundesliga futbolcuları ve Türk Milli Takımı’nda oynamış isimler de geceye renk kattı.


İftarda organizasyonunda yer alan Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar’a da Manisa’nın plaka kodu olan 45 numaralı, isminin yazılı olduğu Türkiye Milli Takımı forması hediye edildi.

#Avrupa Türk Futbol Federasyonu
#iftar
#ATFF

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