Avrupa’da 12 maçta bir galibiyet

Türk takımları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında çıktıkları 12 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Temsilcilerimiz bu sezon oynadıkları maçlarda 8 mağlubiyet aldı ve 3 maçta ise berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Türk temsilcileri rakip fileleri 7 kez sarsarken, kendi kalelerinde ise 19 gol gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda İspanyol ekibi Real Madrid, Fransız temsilcisi Paris-Saint Germain ve Belçika takımı Club Brugge ile eşleşen Galatasaray, ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Belçika deplasmanından sonra iç sahada çıktığı Paris Saint-Germain ve Real Madrid müsabakalarında aynı sonuçla 1-0 mağlup olarak ilk 3 haftayı gol atamadan son sırada noktaladı.

BEŞİKTAŞ PUANLA TANIŞAMADI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda eşleştiği Slovan Bratislava ile deplasmanda, Wolverhampton ve Braga ile ise içeride karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım bu 3 maçta rakip ağlara 3 gol gönderirken, kalesinde 7 gol gördü ve puansız olarak ilk 3 haftayı noktaladı. Medipol Başakşehir ise UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndan çıkma şansını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. İlk maçında Roma deplasmanından 4-0’lık farklı bir skorla mağlup ayrılan İstanbul ekibi, iç sahada oynadığı Mönchengladbach ve Wolfsberger maçlarından 4 puan çıkardı ve ilk 3 haftayı ilk 2 sırada noktalamayı başardı. Türk takımlarının bu sezon Avrupa gruplarında aldığı tek 3 puan, Wolsfberger karşısında 1-0’lık skorla Başakşehir’den geldi.

TRABZONSPOR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Avrupa kupalarındaki bir diğer Türk temsilcisi Trabzonspor ise grupta çıktığı 3 maçta yalnızca 1 beraberlik alabildi. UEFA Avrupa Ligi C Grubu’da bulunan İspanya’nın Getafe, İsviçre’nin Basel ve Rusya’nın Krasnodar takımlarıyla çekişen-bordo mavililer, Getafe’ye deplasmanda, Krasnodar’a sahasında mağlup olurken, tek puanını yine evinde Basel’e karşı aldı. Trabzonspor bu 3 maçta 2 gol atarken, 5 gol de kalesinde gördü.

G.Saray’dan 5 puan

Avrupa’daki temsilcilerimizden en çok puan kazandıran kulübümüz Galatasaray oldu. Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında mücadele ettiği için 4 puan getiren sarı-kırmızılılar, Club Brugge ile berabere kaldığı için 1 puan daha kazandırarak toplamda 5 puan getirdi. UEFA Avrupa Ligi’ne 3. ön eleme turundan katılan Trabzonspor ise Slavia Prag karşısında 1,5; play-off’ta ise AEK Atina karşısında elde ettiği galibiyetle 1 puan kazandırdı. Bordo-mavililer, grup aşamasındaki Basel beraberliğiyle de 1 puan daha kazandırdı ve toplamda 3,5 puana ulaştı. Başakşehir, Mönchengladbach beraberliğiyle 1, Wolfsberger galibiyetiyle de 2 puan getireren toplamda 3 puan kazandırdı. UEFA Avrupa Ligi’ne 3. ön eleme turunda veda eden Malatyaspor ise Beşiktaş’tan daha fazla puan kazandırdı. 2. ön eleme turunda Olimpija’yı bir maçta yenen, bir karşılaşmada ise berabere kalan sarı-siyahlılar, bu turda 1,5 puan kazandırdı. 3. ön eleme turunda Partizan’ı içerde 1-0 yenen Malatyaspor bu galibiyetle 2,5 ülke puanı getirdi. Beşiktaş ise 3 hafta itibariyle puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi tehlikesi

UEFA’nın ülke puanı sıralamasında Belçika, Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile kıyasıya yarışan Türkiye, bu sezonki Avrupa sonuçlarının ardından büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Türkiye, puan sıralamasında mevcut durumunun gerisine düşmesi halinde, Türkiye Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi´ne direkt olarak gidememe riski bulunuyor. Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve bu takımların hangi turdan organizasyonlara başlayacağını belirleyen ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor. Uzunca bir süredir 10. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebilmek adına sınırda yer alan Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçlarının ardından 11. sıraya geriledi, üçüncü hafta mücadelelerinin ardından da 11. sırada kaldı. Geçen sezon değişen kurala göre klasmanda ilk dört ülke, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne dörder takım gönderiyor. Sıralamada 5 ve 6’ncılıkta yer alan ülkeler “Devler Ligi”ne 2 takımını direkt gönderirken, 7 ila 10. sıradaki ülkeler, sadece şampiyonları bu arenaya eleme oynamadan sokabiliyor.