SÜPER LİG

Avrupa’da 12 maçta bir galibiyet

Türk takımları, Avrupa kupalarında bu sezon 12 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken 8 mağlubiyet aldı ve 3 maçta ise berabere kaldı. Takımlarımız rakip fileleri 7 kez sarsarken, kendi kalelerinde ise 19 gol gördü. Avrupa gruplarından alınan tek 3 puan, Wolsfberger karşısında 1-0’lık skorla Başakşehir’den geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Loris Karius

Loris Karius

Türk takımları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında çıktıkları 12 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Temsilcilerimiz bu sezon oynadıkları maçlarda 8 mağlubiyet aldı ve 3 maçta ise berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Türk temsilcileri rakip fileleri 7 kez sarsarken, kendi kalelerinde ise 19 gol gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda İspanyol ekibi Real Madrid, Fransız temsilcisi Paris-Saint Germain ve Belçika takımı Club Brugge ile eşleşen Galatasaray, ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Belçika deplasmanından sonra iç sahada çıktığı Paris Saint-Germain ve Real Madrid müsabakalarında aynı sonuçla 1-0 mağlup olarak ilk 3 haftayı gol atamadan son sırada noktaladı.

BEŞİKTAŞ PUANLA TANIŞAMADI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda eşleştiği Slovan Bratislava ile deplasmanda, Wolverhampton ve Braga ile ise içeride karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım bu 3 maçta rakip ağlara 3 gol gönderirken, kalesinde 7 gol gördü ve puansız olarak ilk 3 haftayı noktaladı. Medipol Başakşehir ise UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndan çıkma şansını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. İlk maçında Roma deplasmanından 4-0’lık farklı bir skorla mağlup ayrılan İstanbul ekibi, iç sahada oynadığı Mönchengladbach ve Wolfsberger maçlarından 4 puan çıkardı ve ilk 3 haftayı ilk 2 sırada noktalamayı başardı. Türk takımlarının bu sezon Avrupa gruplarında aldığı tek 3 puan, Wolsfberger karşısında 1-0’lık skorla Başakşehir’den geldi.

TRABZONSPOR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Avrupa kupalarındaki bir diğer Türk temsilcisi Trabzonspor ise grupta çıktığı 3 maçta yalnızca 1 beraberlik alabildi. UEFA Avrupa Ligi C Grubu’da bulunan İspanya’nın Getafe, İsviçre’nin Basel ve Rusya’nın Krasnodar takımlarıyla çekişen-bordo mavililer, Getafe’ye deplasmanda, Krasnodar’a sahasında mağlup olurken, tek puanını yine evinde Basel’e karşı aldı. Trabzonspor bu 3 maçta 2 gol atarken, 5 gol de kalesinde gördü.

  • G.Saray’dan 5 puan
  • Avrupa’daki temsilcilerimizden en çok puan kazandıran kulübümüz Galatasaray oldu. Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında mücadele ettiği için 4 puan getiren sarı-kırmızılılar, Club Brugge ile berabere kaldığı için 1 puan daha kazandırarak toplamda 5 puan getirdi. UEFA Avrupa Ligi’ne 3. ön eleme turundan katılan Trabzonspor ise Slavia Prag karşısında 1,5; play-off’ta ise AEK Atina karşısında elde ettiği galibiyetle 1 puan kazandırdı. Bordo-mavililer, grup aşamasındaki Basel beraberliğiyle de 1 puan daha kazandırdı ve toplamda 3,5 puana ulaştı. Başakşehir, Mönchengladbach beraberliğiyle 1, Wolfsberger galibiyetiyle de 2 puan getireren toplamda 3 puan kazandırdı. UEFA Avrupa Ligi’ne 3. ön eleme turunda veda eden Malatyaspor ise Beşiktaş’tan daha fazla puan kazandırdı. 2. ön eleme turunda Olimpija’yı bir maçta yenen, bir karşılaşmada ise berabere kalan sarı-siyahlılar, bu turda 1,5 puan kazandırdı. 3. ön eleme turunda Partizan’ı içerde 1-0 yenen Malatyaspor bu galibiyetle 2,5 ülke puanı getirdi. Beşiktaş ise 3 hafta itibariyle puanla tanışamadı.
  • Şampiyonlar Ligi tehlikesi
  • UEFA’nın ülke puanı sıralamasında Belçika, Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile kıyasıya yarışan Türkiye, bu sezonki Avrupa sonuçlarının ardından büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Türkiye, puan sıralamasında mevcut durumunun gerisine düşmesi halinde, Türkiye Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi´ne direkt olarak gidememe riski bulunuyor. Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve bu takımların hangi turdan organizasyonlara başlayacağını belirleyen ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor. Uzunca bir süredir 10. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebilmek adına sınırda yer alan Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçlarının ardından 11. sıraya geriledi, üçüncü hafta mücadelelerinin ardından da 11. sırada kaldı. Geçen sezon değişen kurala göre klasmanda ilk dört ülke, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne dörder takım gönderiyor. Sıralamada 5 ve 6’ncılıkta yer alan ülkeler “Devler Ligi”ne 2 takımını direkt gönderirken, 7 ila 10. sıradaki ülkeler, sadece şampiyonları bu arenaya eleme oynamadan sokabiliyor.

Radamel Falcao'nun sakatlığı ortaya çıktı: Tek tedavisi var 'dinlenmek'
Radamel Falcao'nun sakatlığı ortaya çıktı: Tek tedavisi var 'dinlenmek'

Galatasaray'da transferin son gününde kadroya katılan Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao'nun 20 gündür idmanlara çıkmaması sarı kırmızılı camiada endişe havası oluşturmuştu. Tecrübeli futbolcunun sakatlığının ne olduğu ile ilgili farklı iddialar ortaya atılırken probleminin 'aşil tendiniti' olduğu öğrenildi.Görkemli başlangıç, merak uyandıran sakatlık süreciGalatasaray'a transfer olduktan sonra çıktığı Kasımpaşa maçında gol atan ve sarı kırmızılılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yapan oyuncu, aynı karşılaşmanın 89. dakikasında kenara geldi. Mücadele sonunda o gün takımın başında olan Levent Şahin, Falcao'nun yorulduğunu ve çıkmak istediğini, fiziksel olarak hazır hale geldikten sonra çok faydalı olacağını söyledi. Bu karşılaşmanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanında 90 dakika oynayan Falcao, Yeni Malatya deplasmanında kadroya alındı ancak 11'de tercih edilmedi. Sarı kırmızılıların yenik duruma düştüğü maçın 90. dakikasına sahaya sürülen futbolcu sonrasında ise PSG ve Fenerbahçe maçlarında 90'ar dakika şans buldu. Kolombiyalı futbolcunun milli takım arasından sonra hazır hale gelmesi beklenirken Sivasspor ve Real Madrid maçlarına yetişememesi dikkat çekti. Peki Falcao'nun tedavisinin uzun sürmesinin sebepleri neler? Sizler için yıldız oyuncunun sakatlığına yönelik merak edilenlere yanıt aradık.Aşil tendiniti nedir?Vücuttaki en uzun tendonlardan biri olan aşil tendonu, ayak bileğinin arka kısmından baldır kaslarına kadar uzanır. Şerit biçimindeki bu esnek doku, hareket halindeyken hissedilebilir. Ayak parmaklarını zemine yönlendirip ayağı germeye yardımcı olan aşil tendonu, vücudun en güçlü tendonu olmasına rağmen kolayca hasar görebilir. Yürüme veya koşma sırasında topuk kemiğini yukarı kaldırma görevi gören aşil tendonu, uzun süre yürüme, koşma veya ayakta kalma sonucunda aşırı tehdit oluşturur ve bu durum aşil tendinit olarak adlandırılan yaralanmayla sonuçlanabilir. Aşil tendiniti, aşil kirişlerinin aşırı kullanımı sonucunda ortaya çıkan yaralanmadır. Genellikle sporcularda görülen bir durum olan aşil tendiniti, tendonun ani şekilde zorlanması veya aşırı kullanılmasına bağlı olarak gelişen iltihabi bir hastalıktır.Spor Cerrahi Uzmanı Mustafa Tekkeşin yenisafak.com Spor Servisi'ne Falcao'nun sakatlığını değerlendirdi ve tedavisine yönelik önemli bir bilgi verdi;"Falcao’nun sakatlığı Aşil Tendiniti ise bu aşilde bir ödem, sorun olduğunu teşkil eder. Aşırı yıpranmışlıktan ve dinlenememekten kaynaklanır. Falcao, geçtiğimiz sezon sorun yaşamamış ama üstüne bir de Copa America oynamış, stres seviyesi yüksek maçlar ve kamp görmemiş. Burada da yoğun bir maç trafiğinin içinde bu sıkıntı ortaya çıkmış olabilir. Aşil tendiniti tedavisi dinlenme odaklıdır. Falcao anladığımız kadarıyla bu sebeple idmanlara çıkmamış olabilir. Ağrı kesiciyle çıkıp oynayabilirdi ancak sonrasında tendon çok daha kötü bir hale gelebilir ve kopabilirdi. Futbolcu bu kapsamda tendonu güçlendiren çalışmalar yapabilir. Yüzerek yapılan çalışmalar gerekli ve faydalıdır. Falcao kendisi için önerilen tedaviyi iyi uygularsa bu sıkıntısını çok rahat bir şekilde halleder. Eski formuna kavuşur."Monaco'da lig maçlarına çıkmamıştıMonaco'dan alınırken Avrupa kamuoyunda bile ses getiren Falcao, geçtiğimiz sezon sakatlıktan yana sıkıntı yaşamamıştı. Yıldız isim sezonun bitiminin ardından Kolombiya Milli Takımı ile Copa America'da mücadele etmiş ve takımının kaptanlığını yapmıştı. Sezon öncesi kamp geçirmeyen ve Monaco'nun son dönem hazırlıklarına yetişen oyuncu burada da sakatlığı sebebiyle lig maçlarında oynamamıştı.Falcao'nun transfer sürecinde Kolombiyalı yıldızın ailesiyle dolaştığı anda çekilen bir videoda sol ayak bileğinde bir sıkıntı olduğu belirtilmişti ve tecrübeli futbolcunun tedavi sürecinin devam ettiği aktarılmıştı;Galatasaray&#39;ın transfer etmek istediği Falcao, Monaco idmanına çıkmadı. Kolombiyalı futbolcunun sol ayak bileğinde sıkıntı var. Kızlarını gezdiren futbolcunun yürürken zorlandığı gözlemlendi. pic.twitter.com/gZ8Ao9gSUT&mdash; Radar Spor (@RadarSpor) 21 Ağustos 2019 Video: Radamel Falcao imza töreninde şov yaptıVideo: Radamel Falcao İstanbul'a geldi

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