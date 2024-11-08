Avrupa'da aslan şov

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Tottenham’ı konuk etti. RAMS Park’ta oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlandı: 3-2. Osimhen’in 2 gol ve Mertens’in 2 asistle yıldızlaştığı mücadelede Aslan, 9 puanlı rakibini devirip 10 puana yükseldi. Maçın ilk devresinde Galatasaray adeta şov yaptı. Önde yaptığı baskıyla rakibini sürekli hataya zorlayan sarı-kırmızılılar, Tottenham’ın oyun kurmasını da engelledi. Uzun paslarla defans arkasına sarkmaya çalışan İngiliz ekibi, bu kez de Aslan’ın ofsayt taktiğine takıldı. Erken bulduğu gollerle dikkat çeken Galatasaray, bu maçta da 6. dakikada öne geçti. Mertens’in kullandığı serbest vuruştan defanstan seken topa gelişine müthiş vuran Yunus, şık bir gole imza attı: 1-0. Tottenham ilk organize atağında golü bulurken, 18’de Gray’in ortasını Johnson indirirken Lankshear beraberliği sağladı: 1-1. 32’de Mertens’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, fileleri havalandırdı: 2-1. 39’da Mertens bu kez açtığı ortada Osimhen’i bulurken, Nijeryalı oyuncu bir kez daha rakip kaleciyi mağlup etti: 3-1.