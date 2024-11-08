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Avrupa'da aslan şov

Avrupa'da aslan şov

Umut Yılmaz
04:008/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
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Yunus'un golü sonrası yaşanan sevinç
Yunus'un golü sonrası yaşanan sevinç

Namağlup Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde fırtına gibi esiyor… Sarı-kırmızılı takım, 4. hafta maçında ağırladığı Tottenham’a sahayı dar ederken, perdeyi müthiş bir gol atan Yunus açtı. Şov gecesinde Osimhen attığı 2 golle yıldızlaştı. Maçı 10 kişi tamamlayan İngiliz ekibi 9 puanda kalırken, Galatasaray 10 puana ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Tottenham’ı konuk etti. RAMS Park’ta oynanan mücadele sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle tamamlandı: 3-2. Osimhen’in 2 gol ve Mertens’in 2 asistle yıldızlaştığı mücadelede Aslan, 9 puanlı rakibini devirip 10 puana yükseldi. Maçın ilk devresinde Galatasaray adeta şov yaptı. Önde yaptığı baskıyla rakibini sürekli hataya zorlayan sarı-kırmızılılar, Tottenham’ın oyun kurmasını da engelledi. Uzun paslarla defans arkasına sarkmaya çalışan İngiliz ekibi, bu kez de Aslan’ın ofsayt taktiğine takıldı. Erken bulduğu gollerle dikkat çeken Galatasaray, bu maçta da 6. dakikada öne geçti. Mertens’in kullandığı serbest vuruştan defanstan seken topa gelişine müthiş vuran Yunus, şık bir gole imza attı: 1-0. Tottenham ilk organize atağında golü bulurken, 18’de Gray’in ortasını Johnson indirirken Lankshear beraberliği sağladı: 1-1. 32’de Mertens’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, fileleri havalandırdı: 2-1. 39’da Mertens bu kez açtığı ortada Osimhen’i bulurken, Nijeryalı oyuncu bir kez daha rakip kaleciyi mağlup etti: 3-1.


SAYISIZ FIRSAT KAÇTI

Galatasaray, ikinci devreye de fırtına gibi başladı. Tottenham’ı sahasına hapseden sarı-kırmızılılar, İcardi ve Osimhen’le pozisyonlar buldu. Lankshear’ın kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmasının ardından kontrol tamamen Galatasaray’a geçse de sarıkırmızılılar 69’da Solanke'nin golüne engel olamadı. 85'te İcardi sakatlanarak sahayı sedyede terketti. Maçın son bölümünde yine pozisyonlar bulan G.Saray, Yunus ve Batshuayi ile yine net fırsatları harcarken, mücadeleyi kazanmayı bildi: 3-2. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların yenilmezlik serisi 12 maça çıktı.


#Galatasaray
#Tottenham
#UEFA Avrupa Ligi

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