Avrupa’da kupa almak istiyorum

Süper Lig’i zirvede tamamlayarak 22. şampiyonluğu kutlayan Galatasaray’da hiç şüphesiz özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla başarının mimarı Sofiane Feghouli oldu. 29 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geride kalan sezonun değerlendirmesini yaparken, başarıda payının olmasının kendisi adına gurur ve mutluluk verici olduğu dile getirdi. Kazanılan şampiyonlukta en büyük pay sahibi olarak kendisinin gösterilmesini ve kariyerinin sezonu olarak adlandırılmasını değerlendiren Feghouli, “Benim için muhteşem bir sezondu. Bu sezon içerisinde hem Türkiye Kupası’nı hem de lig kupasını kazandık. Sene başında hedeflerim arasında bu vardı. Tüm seneye baktığımızda ilk başta oynamıyordum ama mental olarak da kendimi bırakmadım, tam tersi kendimi hazırladım, çalıştım. İkinci yarı benim için iyi geçti. Rizespor’a, Akhisarspor’a, Başakşehir’e karşı golüm var. Sezon muhteşem geçti. Bu, takım olarak yaptığımız bir başarı. Arkadaşlarım olmadan ben bu başarıyı sağlayamazdım” dedi.

TARAFTARLARIMIZ ÇOK FARKLI

Ligin ilk yarısına göre ikinci yarıda çok daha farklı bir performans göstemesini yorumlayan yıldız oyuncu, “Fiziksel olarak hazırlanmamla birlikte goller geldi. Gollerle birlikte güven de geldi. Bunun yanında da Mariano, Belhanda, Fernando ile oynadıkça birbirimize daha çok alıştık. Sadece bu da değil genel olarak takıma bakmak lazım” ifadelerini kullandı. Galatasaray’ın büyük bir aile olduğunu gelmeden önce de bildiğini ifade eden Cezayirli oyuncu, “İspanya’da 6 yıl oynadım. Ancak orada Barcelona ve Real Madrid var. Onlardan dolayı kupaları alamıyorsunuz. Avrupa Ligi’nde iki kez finale kaldık ama kupaları alamadık. Kariyerim de tek eksik olan şey kupalardı. Avrupa’da kupa kazanma isteğim var. Bu kadar muhteşem bir taraftarınız olduğu zaman Avrupa’da yenemeyeceğiniz takım yok. Bu bütün takımlarda olan bir özellik değil. Yöneticilerimiz de çok iyi transferler yaparlarsa seneye Avrupa’da çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

BAŞAKŞEHİR’İ YENECEĞİMİZİ BİLİYORDUM

Sezon başında takımdan ayrılan Betafimbi Gomis’den sonra bir boşluk oluştuğunu ifade eden Feghouli, “İlk yarıda ben, Onyekuru ve Belhanda, Gomis’in eksikliğini doldurmaya çalıştık. Sonra Diagne gelince yepyeni bir futbola adapte olması gerekiyordu. Kasımpaşa’dan farklı olarak daha fazla baskı altında oynamayı öğrenmesi gerekiyordu. 6 ayın geneline baktığımız zaman, olumlu bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Gelecek sene hazırlıklarımızı yaptıktan sonra çok daha iyi bir hal alacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. 8 puan geriden gelinen sezonun çok zor geçtiğini ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, “Psikolojik olarak zor bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim. Maçları teker teker ele almamız gerekiyordu. 8 puana bakmaktan çok her seferinde maçlara konstantre oldum. Evimizde Başakşehir’i de yeneceğimizi biliyordum. Bundan daha önemlisi deplasmanlarda oynadığımız maçlardı. Bunlar da iyi gitti ve iyi konsantre olup üstesinden gelmeyi başardık” değerlendirmesinde bulundu.

HAYAL EDERSENİZ YAPARSINIZ

Bu sezon kendi performansından memnun olduğunu dile getiren Feghouli, Başakşehir maçında attığı rövaşata golüyle ilgili de, “Daha önce böyle bir gol atmadım. Küçükken hayal kurarsınız, o zaman atabilirsiniz. Bunu şampiyonluk maçında atmak da önemliydi. Galatasaray’a geldiğimden beri en özel ve güzel anım bu oldu. Ailem, eşim, çocuklarım da tribündeydi, onlar da izliyordu. Umarım bu anı onlar da unutmaz ve hatırlarlar. Açıkçası bunu o ambiyans içerisinde taraftarlar önünde yapmak önemliydi” ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, son 2 şampiyonluk konusunda ise, “Geçen sene 3.5 ay boyunca sakatlığım vardı. Bu beni maçlarda biraz zorluyordu. Bu sene ise psikolojik olarak daha çok baskı vardı. Bu sezonun daha zor olduğunu söyleyebilirim” diyerek sözlerini tamamladı.