Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Avustralyada zafer Leclercin
F1

Avustralya'da zafer Leclerc'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Avustralya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc birinci oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avustralyada zafer Leclercin
Sezonun ikinci birinciliğini elde etti.

F1'de sezonun 3. mücadelesi, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte, 58 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki Charles Leclerc startta liderliğini korudu. 9. cepten kalkan diğer Ferrari sürücüsü Carlos Sainz ise 2. turda spin atarak yarış dışı kaldı.

"Pit stop"lar sonrası Leclerc'in arkasında 2. sırada yer alan Red Bull pilotu Max Verstappen, 39. turda aracının arızalanması nedeniyle mücadeleye veda etti.

Kalan bölümde yarışı rahat biçimde lider götüren Leclerc, en hızlı tur zamanını da elde ederek damalı bayrağı ilk sırada gördü. 24 yaşındaki sürücü, sezonun 2'nci, kariyerinin 4. birinciliğine ulaştı.

Red Bull'dan Sergio Perez, Leclerc'in 20.5 saniye arkasında 2'nci, Mercedes'ten George Russell ise liderin 25.5 saniye gerisinde 3. oldu.

Puanını 71'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Leclerc, en yakın rakibiyle arasındaki farkı 34 puana yükseltti.

Sezonun 4. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si 24 Nisan'da yapılacak.

Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

  • 1. Charles Leclerc (Monako): 71 puan
  • 2. George Russell (Büyük Britanya): 37
  • 3. Carlos Sainz (İspanya): 33
  • 4. Sergio Perez (Meksika): 30
  • 5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 28

Takımlar

  • 1. Ferrari: 104
  • 2. Mercedes: 65
  • 3. Red Bull: 55
  • 4. McLaren: 24
  • 5. Alpine: 22
Katil, hakim karşısınadamat gibi çıkmış

'Katil, hakim karşısına
damat gibi çıkmış'

​Gülşen konserinde oğlu öldürülen acılı anne konuştu.
Avatar Diyarına büyük ayıp

'Avatar Diyarı'na büyük ayıp

'Aşkını yazmışsın ama 'insan' olamamışsın.'
Zümrüt yeşili bir sahaya dönecek: Bambaşka bir manzara için geri sayım

Şehirde herkes onu konuşuyor: Bakkallardaki borçları kapattı.

​Bakan Kurum duyurdu: Tek bir bina kalmayacak.

​Bisikletle elektrik direğine çarpan çocuk kabusu yaşadı.

​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati enflasyon için Aralık ayına işaret etti.

​Yol ulaşıma kapandı, ekiplerin çalışması devam ediyor.

​Servis bekleyen çocuğa saldırdılar, babası son anda kurtardı.

​Adım adım izlenen FETÖ'cüler para dağıtarak ayakta kalmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.