SÜPER LİG

'Ayakta duracak halim yok' dedi ama maçın kadrosundan çıkarılmadı

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık, Bogdan Stancu'nun yüksek ateşi nedeniyle Gaziantep Fk maçında 11'de olmadığını açıkladı. 'Ayakta duracak halim yok' diyen Rumen golcünün mücadelede yedek kulübesinde olması ise şaşkınlığa neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçının 11'leri

Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçının 11'leri

Süper Lig’in 7. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Mete Işık, "Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti" dedi.

"Takımımız üstüne koyarak daha iyi oynayacak"


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Sorumlu Mete Işık, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle Gençlerbirliği camiası olarak geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu tarz olaylardan sonra konuşmak kolay değil. Maç dengede gidiyordu, olmadı bir pozisyonda penaltıdan golü yedik. İkinci yarı bizim üstünlüğümüz vardı. Geçen hafta ’Gençlerbirliği modern futbolu oynamaya çalışan, seyredenlerin keyif aldığı bir oyun oynamaya çalışıyor’ demiştim. Bunun için hep beraber çalışıyoruz. İkinci yarıda gerçekten istekli oynadık. Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti. İkinci yarı oyuna aldığımız 4 isimden 3’ü altyapıdandı. Takımımız üstüne koyarak daha iyi oynayacak. Gençlerbirliği camiasına layık olmaya çalışıyoruz.

"Stancu, 'Ayakta duracak halim yok' dedi"

Işık, Stancu’nun ilk 11’de olmamasını ise şu şekilde açıkladı:

  • "Stancu dün antrenmana çıkmadı. Epey ateşi yükseldi, serum yapıldı. Maçtan önce konuştum kendisiyle, 'Ayakta duracak halim yok' dedi. Yedek kulübesinde olması takıma moral içindi. Stancu bu takımın vazgeçilmezlerinden biridir. Sio dışında eksiğimiz yok."

(Foto: Arşiv) Stancu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 1 gol attı.
(Foto: Arşiv) Stancu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 1 gol attı.

Gençlerbirliği'nin açıkladığı kadroda Stancu'nun yedekler arasında olduğu görüldü.
Gençlerbirliği'nin açıkladığı kadroda Stancu'nun yedekler arasında olduğu görüldü.

Başkentte kaleciler devleşti, puanlar paylaşıldı
Başkentte kaleciler devleşti, puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK başkentte karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.Konuk ekibin golünü 17. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti. Ev sahibi takımın golünü 56. dakikada Candeias attı.Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt ve Gaziantep FK'nın file bekçisi Günay Güvenç yaptıkları kritik kurtarışlarla takımlarının aldıkları puanda başrolü oynadı.1-1 biten mücadele sonrası Gaziantep FK puanını 8'e, Gençlerbirliği ise 5'e yükseltti. Trabzon'da isyan ettiren sonuç: 3-4

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