Ayhancan Güven'e takım arkadaşı kaza yaptırdı

Milli otomobil yarışı pilotu Ayhancan Güven, Çin’in Macau kentinde düzenlenen FIA GT Dünya Kupasında büyük bir talihsizlik yaşadı. 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası (DTM) şampiyonu olan Red Bull sporcusu Güven, hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen yarışı tamamlayamadı.





3. sıraya kadar yükseldi, temasla yarış dışı kaldı





Macau Pisti’nde 11 numaralı Schumacher CLRT aracıyla start alan Ayhancan Güven, yarışa 6. sıradan başladı. İlk turda agresif bir performansla 3. sıraya kadar tırmanan milli sporcu, takım arkadaşı Laurin Heinrich’in arkadan temas etmesi sonucu kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı.





Podyumda Fuoco, Marciello ve Heinrich





Zorlu Macau mücadelesini İtalyan pilot Antonio Fuoco kazanırken, İsveçli Raffaele Marciello ikinci sırayı aldı. Yarış dışı kalmasına sebep olduğu tartışmalı temasla gündeme gelen Alman sürücü Laurin Heinrich ise üçüncü olarak podyumu tamamladı.







