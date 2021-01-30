Spor Aykut Kocaman Medipol Başakşehirde
SÜPER LİG

Aykut Kocaman Medipol Başakşehir'de

Okan Buruk ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aykut Kocaman son olarak Konyaspor'da görev yapmıştı.
Aykut Kocaman son olarak Konyaspor'da görev yapmıştı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezon istediği başarıları yakalayamayan Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Okan Buruk ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştı.

Aykut Kocaman ile anlaşıldı

Turuncu-lacivertli takımdan yapılan açıklamada yeni teknik direktörün belli olduğu ifade edildi. Başakşehir Kulübü, son olarak Konyaspor'dan görev yapan ve 9 Şubat 2020'den bu yana boşta olan teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

  • Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Medipol Başakşehir'de Okan Buruk ile yollar ayrıldı
SPOR
Medipol Başakşehir'de Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Abone Ol Google News
İnsafsızlık, vicdansızlık, art niyet

"İnsafsızlık, vicdansızlık, art niyet"

​RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li Özel'e sert cevap.
Yunanistanın davetini reddetti

Yunanistan'ın davetini reddetti

​'Atina, ABD savaş arabasına bağlı'
Diyarbakırda evlat nöbetindeki baba Demirtaşın annesine seslendi: Gel, çocuğunu PKKdan iste

Maç ertelendi

Maç ertelendi

​Alanyaspor-Sivasspor maçı yarıda kaldı.

​Makinistin dikkati sayesinde kurtuldu

'Ömür boyu utanç vesilesi olacak'

'Ömür boyu utanç vesilesi olacak'

​YÖK'ten Boğaziçi'ndeki çirkin provokasyonla ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.