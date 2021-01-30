Aykut Kocaman Medipol Başakşehir'de

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezon istediği başarıları yakalayamayan Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Okan Buruk ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştı.

Aykut Kocaman ile anlaşıldı

Turuncu-lacivertli takımdan yapılan açıklamada yeni teknik direktörün belli olduğu ifade edildi. Başakşehir Kulübü, son olarak Konyaspor'dan görev yapan ve 9 Şubat 2020'den bu yana boşta olan teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

SPOR Medipol Başakşehir'de Okan Buruk ile yollar ayrıldı