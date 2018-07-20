Aziz Yıldırım'dan 'borç' yalanına sert tepki

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün borcunun 550 milyon Euro’yu aştığı iddiaları üzerine açıklamada bulundu. Görevi bıraktıktan sonra ilk kez sessizliğini bozan Yıldırım, söz konusu iddiaların, son derece vahim, düşündürücü ve manipülatif olduğunun altını çizerek, “Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından KAP’da yayınlatılan izahname ile Fenerbahçe Spor Kulübü yeni yönetiminin kulübün mali durumuna dair ilk verileri kamuoyu ile paylaştığı, bu raporda kulübün gerçek mali durumunun gözler önüne serildiği, bunun sadece buzdağının görünen yüzü olduğu yer almaktadır. 2017 faaliyet raporu, Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından 16.07.2018 tarihinde KAP’da yayınlanan izahname ile bire bir örtüşmekte, bire bir aynı finansal rakamları ve bilgileri içermektedir. Yani yayınlanan izahname içeriği bilgiler ilk kez 16.07.2018 tarihinde değil, 3 Haziran 2018 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri ile ve kamuoyu ile paylaşılmış, genel kurulda üzerinde görüşme yapılmış ve ardından da oylanmış bilgilerdir” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Aziz Yıldırım, “SPK, TFF, UEFA, Vergi Dairesi tarafından resmi olarak incelenen, şirkete ait resmi kayıt ve belgeler üzerinden denetimi yapılan söz konusu rakamların ‘gerçeği’ yansıtmadığına ilişkin iddia en hafifinden borsaya açık şirket bakımından borsa manipülasyonu suçu mahiyetindedir. Bu sebeple ivedilikle ilgili resmi mercilerin hareket geçmesi ve iddialarla ilgi soruşturma başlatılması yasal bir gerekliliktir. Bu yasal gereklilik yerine getirilmez ise bilinmelidir ki tarafımdan suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadelerini kullandı. Yıldırım, açıklamasına şu ifadelerle devam etti: “16.07.2018 tarihinde, bugünkü Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından, KAP’a yapılan açıklama ile Genel Kurul’da üyelerimize yönetimimiz tarafından dağıtılan faaliyet kitapçıklarında yer alan rakamların gerçek durum ile bire bir örtüşmesi, (bizce ayrıca teyide muhtaç olmamakla birlikte) kamuoyunda belirli bir amaç doğrultusunda dillendirilen manipülatif bir iddiayı ve buna bağlı algıyı sona erdirmesi bakımından son derece önemlidir. Özellikle sosyal medyada gerçek hilafına, belirli bir amaçla, yaratılmaya çalışılan algının ve algının amacının görülebilmesi bakından da son derece yararlı olmuştur.”

DAVALARIN KAZANILMASI MUHTEMEL

Fenerbahçe Futbol A.Ş. aleyhine açılmış davalar hakkındaki iddiaları da yanıtlayan Yıldırım, “Davaların çok büyük kısmı, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin haklılığının kuvvetle muhtemel olduğu, alacak-borç ilişkileri ile alakalı olarak, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin haklılığı kabul etmeyen kişi ve kurumlar tarafından açılmış davalardır. Bu davaların sonucunu beklemeksizin, Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından ilgilisine bir ödemenin yapılması, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin menfaatleri hilafınadır. Süren bu davaların içeriğini ve bu davalarda Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından ileri sürülen haklı iddia ve itirazları, söz konusu davalarda gelinen aşamayı ve neticesini bilmeden ve/ veya göz ardı ederek bu davalar hakkında yapılan maksatlı eleştirisel yorum, doğrulukla ve etikle bağdaşmamaktadır. Bu iddialar Fenerbahçe Spor Kulübünün eski yönetiminin değil Fenerbahçe Spor Kulübünün saygınlığına zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.







Koç'un Afra ataması Fenerbahçe'de fırtınalar kopardı Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Mehmet Sina Afra’nın Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanması camiayı ayağa kaldırdı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden önceki gün sabah saatlerinde 3 Temmuz kumpas döneminin 7. yılında “Kumpasın 7. yılında, Fenerbahçe’ye kasteden tüm şahıs ve kurumlardan hesap sorulacağını yineliyoruz” açıklamasını yaptı. Kulüp, daha sonra akşam yaptığı bildirimde ise Mehmet Sina Afra’nın Ahmet Vefa Küçük’ten boşalan üyeliğe atandığını duyurdu. Bu atama tartışmaları da beraberinde getirdi ve Fenerbahçe’de adeta fırtınalar kopardı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sina Afra’nın bağımsız yönetim kuruluna atanmasına sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler ve “SinaAfraİstenmiyorsun” tagıyla Twitter’da bir kampanya başlattı ve bu tag kısa sürede trend topic listesine girdi.Sina Afra’nın seçimin hemen ardından kulüpte görev yapmaya başladığı belirtilirken, kendisinin Fenerium’un başına geçeceği ve Fenerium’da internetten satışa ağırlık verileceği gelen haberler arasında. "Yalan söylediler"Sina Afra ismi başkanlık seçiminde de gündeme gelmiş, Aziz Yıldırım, Sina Afra’nın 3 Temmuz sürecinde yaptığı paylaşımı kürsüden okumuş ve Ali Koç’u bu ismi yönetime aldığı için eleştirmişti. Kulüp başkanı Ali Koç ise Sina Afra’nın yönetim kurulu listesinde yer almadığını belirterek, “Sina Afra yönetimimizde yok, çamur atarken bilgilerinizi doğru toplayın” ifadelerini kullanmıştı. Tepkilerden çekinip 3 Haziran’da yapılan seçim günü listeden çıkartılan Sina Afra’nın 3 Temmuz’un yıl dönümünde akşam Sportif AŞ’ye Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması Fenerbahçe kongre üyeleri ile taraftarların büyük tepkisine neden oldu.Sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç’un tepkiler nedeniyle yönetim listesinden çıkardığı Sina Afra’yı kongreden 1 ay sonra bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak ataması karşısında ‘Kandırıldık’, ‘Yalan söylediler’ diyerek duygularını dile getirdiler.Koç kongrede inkar etmiştiFenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda iki başkan adayı arasında Sina Afra ile ilgili gerginlik yaşanmış ve eski başkan Aziz Yıldırım, Ali Koç ile ilgili Fenerbahçe Kongre üyesi Sina Afra’nın attığı bir tweeti okuyarak “Ali Koç’un listesinde hayırlı olsun” demişti. Bu konuşmanın ardından Ali Koç söz alarak Sina Afra ile ilgili Aziz Yıldırım’a dönerek, “Sina Afra bey yönetimimizde yok, çamur atarken bilgilerinizi kontrol edin. Çok istediğinizi biliyorum belki de onun için tedbiri kaldırdınız” cevabını vermişti.Aydınlar'ı eleştirmiş, taraftar istemiyor diye Aykut Kocaman'ı göndermiştiAli Koç, başkanlık için yürüttüğü seçim çalışmaları boyunca 3 Temmuz sürecinde federasyon başkanı olan Mehmet Ali Aydınlar ile sponsorluk anlaşması yapan eski başkan Aziz Yıldırım’ı eleştirmiş, taraftarlar istemediği gerekçesiyle teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmıştı. Taraftarlar, 3 Temmuz’daki paylaşımları nedeniyle Sina Afra’ya da tepkili ve yönetimde görmek istemiyor. Fenerbahçe camiası şimdi, kulüp başkanı Ali Koç'un bu konuda nasıl davranacağını merak ediyor.Sina Afra 24 Ağustos 2011 tarihinde “Trabzonspor, Fenerbahçe’nin yerine CL (Şampiyonlar Ligi)’ne gidiyor. Her yer Trabzon olsun o zaman”, 29 Ağustos 2013 tarihinde ise “CAS kararına zerre kadar şaşırmadım. Artık Aziz Yıldırım’sız bir Fenerbahçe döneminin başlaması gerekli” twitlerini atmış ve sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük tepki çekmişti.



