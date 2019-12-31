Badou Ndiaye Trabzonspor'a transfer oldu

Trabzonspor, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Bordo mavili kulüp, Senegalli oyuncu ile kiralık sözleşmesi imzaladı.

29 yaşındaki futbolcu Trabzonspor formasıyla çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak transferi duyurmuş oldu.

Hatırlanacağı üzere Ndiaye, ülkemizde Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giymişti. Başarılı oyuncu, Galatasaray'dan 16 milyon euro bedelle Premier Lig'in yolunu tutmuştu.

Ahmet Ağaoğlu, Ndiaye transferi hakkında ne demişti?

"Ndiaye'nin Türkiye'ye geldiği söylendi. Bunlar söyleniyor. Londra dediler, İstanbul dediler, Dakar'da olduğu söylendi. Gündemimizde olan bir oyuncuydu ama gelip görüştüğünü ben de sizden duydum. Her takımın transfere ihtiyacı var. Trabzonspor'un limiti 8-12 milyon TL civarında. Borçlanarak transfer dönemi kapandı. Hiç kimse 'Transfer yapacak paranız var mı?' diye sormuyor."