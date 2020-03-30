Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig ve play-off açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. A Haber'de soruları yanıtlayan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Ligler ne zaman başlayacak?

"Liglerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Net bir tarih vermek takdir edersiniz ki şu an doğru değil. Bu günleri elbette aşacağız. Sporcularımızdan örnek tavır ve tutumlar görüyoruz. Bu bizi bir dayanışma ruhuyla ayakta tuttu."

Play-off sistemi?

"Kararlar Bilim Kurulu'nun önerileri ile alınır. Şu an play-off tartışılan bir konu değil."

Liglerin iptali ya da güncel puan durumuyla tescil kararı alınabilir mi?

"Bu konuda UEFA Başkanının açıklamaları var. Her durumda gereken neyse o yapılacaktır. Önemli olan sağlık konusu. Bu durumun en sağlıklı şekilde atlatılması en önemli gündemimiz."

"Her biri güçlü dönecektir"

"Fatih hocayla görüştüm. Abdurrahim ve Göksel beyle de görüştüm. İnşallah her biri de en güçlü şekilde dönecektir. Sağlık durumları her geçen gün iyiye gidiyor."



