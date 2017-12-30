SÜPER LİG

Beşiktaş'ta Balotelli'ye Şenol Güneş vetosu

Balotelli transferini Şenol Güneş istemiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un Everton'a transfer sürecini yakından takip ediyor. Tecrübeli teknik adama bu transferin gerçekleşme ihtimali sebebiyle bir çok isim önerilirken bunlardan birinin de Mario Balotelli olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2 sezondur Nice'te forma giyen Mario Balotelli, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olmak istiyor.

2 sezondur Nice'te forma giyen Mario Balotelli, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olmak istiyor.

Fotoğraf: Reuters

Önceki günlerde yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özlediğini söyleyen Mario Balotelli, Cenk Tosun'u satmaya hazırlanan Beşiktaş'a önerildi.

Sezon başında da siyah beyazlıların gündemine giren oyuncunun transferini ilk aşamada Şenol Güneş'in reddettiği ifade edilirken milli futbolcunun satışı sonrasında forvet bölgesinde Alvaro Negredo'nun oynayacağı İspanyol futbolcuya alternatif olarak da bir transferin yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Bu sezon Nice'te 21 resmi maçta 16 gol atan ve 1 de asist yapan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Şenol Güneş sezon başında ne demişti?

  • "Onu kişisel olarak tanımıyorum ama Fransa'da çok arkadaşım var ve onlardan kendisinin davranışlarına ilişkin olumsuz bilgiler gelince onu istemedim. Benim için sadece yetenek değil, davranış ve tutum da önem taşıyor. Bana söylenen saha dışındaki yaşantısıyla da sorunlar yaratabileceği yönündeydi. Burada Quaresma'ya yeni bir fırsat tanıdık. Bu riski aldık ama yeniden döndüğünde her şey harikaydı. Ayrıca her değişiklik yaptığımda bana kızma tavrını da bir kenara bıraktı. Belki Balotelli de böyle olabilirdi ama o tarz bir oyuncuyu istemedim."

5 yıl önce bugün, Balotelli gözlerin pasını siliyor
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5 yıl önce bugün, Balotelli gözlerin pasını siliyor

Polonya'da düzenlenen EURO 2012 Avrupa Şampiyonası yarı final müsabakasında Almanya ile karşılaşan İtalya, rakibini 2-1 lik skorla saf dışı bırakarak finalde İspanya'nın rakibi olmuştu. Maça damgasını vuran Balotelli takımının iki golünü de atan isimdi.


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