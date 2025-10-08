Bandırmaspor'da iki isme milli davet

İki futbolcu da takımın ilk 11'inde yer alıyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’un bu sezon kadrosuna kattığı Bacuna, Curaçao Milli Takımı’na, Hountondji ise Benin Milli Takımı’na çağrıldı.
Bandırmaspor’un bu sezon kadrosuna kattığı ve 7 numaralı formayı giyen Leandro Jones Johan Bacuna, Curaçao Milli Takımı’na, 4 numaralı Cedric Yannıck Senamı Hountondji ise Benin Milli Takımı’na davet edildi.
İki yeni transferin milli takımlarına davet edilmesi camiada büyük sevince neden oldu.
