Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın Suriye Milli Takımı'ndan teklif aldığı iddia edildi. Bu iddia sonrası genç oyuncunun sosyal medya hesabına yorum yağdı.
Galatasaraylı futbolcu Gabriel Sara için şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.
O iddiaya göre; 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Suriye Milli Takımı'ndan teklif aldı. Sara'nın bu teklife henüz olumlu bir cevap vermediği ancak süre istediği aktarıldı.
Gabriel Sara'nın annesinin Suriyeli olduğu öne sürülürken, bu iddia sosyal medyada hızla yayıldı.
Öyle ki Suriyeli futbolseverler, Gabriel Sara'nın sosyal medya hesabını yorum yağmuruna tuttu.
Bu iddia futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, oyuncu cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.
Futbol kariyerine Brezilya ekibi Sao Paulo'da başlayan Gabriel Sara, henüz hiçbir milli takımın formasını giymedi.